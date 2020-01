Säsongens första seger för Mäkäräinen – "Det känns alldeles fantastiskt"

Kaisa Mäkäräinen stod för en makalös insats i masstarten då hon höll huvudet kallt och tog säsongens första seger i tuffa förhållanden i Oberhof.

Kaisa Mäkäräinen har haft stora problem med skyttet den här säsongen. Men helgen i tyska Oberhof har visat att den 37-åriga veteranen fortfarande är att räkna med då VM närmar sig med stormsteg.

På lördagen var Mäkäräinen snabbast i spåret och fällde samtliga tio tavlor i stafetten och på söndagen fick hon till en ny fullträff då hon tog hem säsongens första seger i världscupen.

– Det känns alldeles fantastiskt att få kliva upp på prispallen igen och dessutom högst upp på pallen, säger Mäkäräinen.

Mäkäräinen, startfältets äldsta idrottare, hade inför söndagens masstart varit fyra som bäst men i söndagens tävling var hon förkrossande överlägsen i de minst sagt svåra förhållanden.

– Jag hoppas att den här segern betyder att jag inte behöver svara på frågor om min ålder, säger Mäkäräinen som fyllde 37 på lördagen.

– I dag visade jag att jag fortfarande kan kämpa mot de yngre skidskyttarna.

Vinden ställde till det för många av skidskyttarna och inte heller Mäkäräinen hade en helt problemfri tävling.

I det första liggande skyttet bommade hon ett skott men efter det blev det inga fler bommar. Efter den andra skjutningen hade hon klättrat till fyra, efter den tredje låg hon tvåa och i mål var hon klar etta.

Vid den sista skjutningen visade Mäkäräinen vad tålamod betyder då hon var långsammast i hela fältet på skjutvallen. Den finländska stjärnan tog ett par längre pauser mellan skotten men tappade aldrig koncentrationen utan träffade samtliga tavlor och säkrade segern.

– Jag måste bara vänta, det fanns ingen annan chans just då. Då jag åkte in till skjutningen var vinden helt ok men sedan ändrade vinden snabbt och jag hade inget annat val än att vänta. Jag hoppades på att de andra också skulle vänta, säger Mäkäräinen.

– Det var värt att vänta i dag, fortsätter hon.

Då hon åkte ut från skidstadion hade hon ett försprång på 46 sekunder till sina konkurrenter.

I mål var Mäkäräinen till slut en halv minut före norska duon Tirill Eckhoff och Marte Olsbu Røiseland.

Segern var Mäkäräinens första sedan den 15 december 2018.

– Det känns fantastiskt att få kliva upp på pallen igen. Jag var väldigt nevös inför tävlingen, säger hon.

Mari Eder bommade åtta skott i tävlingen och kom i mål som 16:e, 2.22,8 efter segrande Mäkäräinen.

VM i skidskytte avgörs i italienska Anterselva med start 13:e februari.