Äntligen dags för Kane i augusti

Om det nu var en förbannelse är den bruten.Harry Kane kan göra mål – även i augusti.Målmaskinens första i Premier League i månaden firades rejält när Tottenham gjorde 3–1 på Fulham.

Han ville, han försökte, han prickade ribban men på nytt verkade Kane snuvas på det efterlängtade målet. Inte undra på att större delen av laget kastade sig över den engelske landslagsanfallaren när han äntligen noterade sitt allra första ligamål i augusti.

Kane såg rätt glad och lättad ut själv. Det dröjde 15 ligamatcher och 1 069 spelade minuter innan han fick till det.

När han placerade in bollen tätt intill bortre stolen betydde det också 3–1 i Londonderbyt mot nykomlingen Fulham och samtidigt serieledning. Tre poäng som Kane & Co fick jobba för sedan Aleksandar Mitrovic sittande på baken nickat in kvitteringen efter Lucas Mouras 1–0.

Mitrovic hade dessutom en boll i stolpen. Men sedan klev Kieran Trippier fram och drämde in en frispark varpå Kane avgjorde på Wembley.

På Goodison Park gjorde brasilianaren Richarlison sitt tredje mål för säsongen för Everton. Det bidrog till 2–1 mot Southampton.

En hård och perfekt placerad nick av Matt Doherty öppnade målskyttet för Leicester i 2–0-segern. Grejen? Doherty spelar för Wolverhampton.

West Ham har det jobbigt. Chanslöst mot Liverpool i premiären och i hemmaöppningen vände Bournemouth efter pausen (Callum Wilson och Steve Cook) och vann med 2–1.

Nykomlingen Cardiff har 180 minuter in i återkomsten i Premier League inte lyckats peta in en boll, men har i alla fall tagit den första poängen. Hemmapremiären mot Newcastle – som också tog sin första poäng – slutade mållös.

Då hade ändå Cardiff favören av att vara en man mer på planen under de sista 25 minuterna sedan Newcastle drabbats av en utvisning.

Inhopparen Isaac Hayden hade ingen lyckad eftermiddag hos det svartvitrandiga. Han kom in lagom till andra halvlek men 20 minuter senare fick han ett direkt rött kort för en ovårdad tackling bakifrån på Cardiffs Josh Murphy.

Men ännu värre hade Kenedy det.

Newcastle fick ett gyllene tillfälle att avgöra i den sjätte tilläggsminuten men Neil Etheridge gick åt rätt håll på Kenedys straff.

Etheridge har redan räddat två straffar i säsongsstarten.