Antikroppar funna även hos lindrigt covidsjuka

Nästan alla som har smittats av coronaviruset bildar antikroppar, enligt en studie gjord i och omkring New York i USA. Det gäller oavsett ålder, kön eller hur pass allvarligt sjuk man har varit.

Det finns i nuläget inga bevis för att personer som har tillfrisknat från covid-19 och har antikroppar i blodet är skyddade och inte kan smittas igen. Men studier som har gjorts av forskare vid Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York har visat att nivåerna av antikroppar är tätt sammankopplade med förmågan att avväpna viruset, rapporterar The New York Times.

Och nu har samma forskarlag testat 1 343 personer i New York-området som antingen har diagnosticerats och tillfrisknat från covid-19 eller som haft misstänkta symtom utan att ha testats.

Av de 624 personer som varit bekräftat sjuka i covid-19 var det bara tre som inte hade bildat antikroppar, enligt studien som har publicerats på nätet men ännu inte granskats av experter. Det gällde oavsett ålder, kön och hur pass lindrig eller allvarlig sjukdomen varit.

Men bland de 719 personer som inte hade testats hade majoriteten – 62 procent – inte bildat några antikroppar alls. Det kan bero på att vissa testades för tidigt efter sitt tillfrisknande, medan andra troligtvis inte alls har varit drabbade av just covid-19 utan av andra sjukdomar med liknande symtom.