Antalet nya fall av coronaviruset 37

Hittills har totalt 7 842 personer insjuknat i sjukdomen covid-19 i Finland.

Under det senaste dygnet har 37 nya fall av covid-19 bekräftats. Det uppger Institutet för hälsa och välfärd i dag, torsdag.

Under den senaste uppföljningsperioden på sju dagar (11-17 augusti) konstaterades 154 nya sjukdomsfall. Incidensen av nya fall i förhållande till befolkningen är 2,8 fall per 100 000 invånare. Tidigare i sommar när epidemiläget var lugnare i Finland låg virusspridningen på 0,8 fall per 100 000 invånare.

På måndagen rapporterades ett nytt dödsfall. Totalt har 334 personer i Finland avlidit till följd av coronaviruset.