Antalet nya coronafall 45 på måndagen – incidensen under 20

Omkring 55 procent av befolkningen har fått den första dosen coronavaccin.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om 45 nya fall av covid-19 på måndagen. Totalt 94 379 personer har hittills bekräftats smittade av coronaviruset i Finland.

Landets incidens, det vill säga antalet nya fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna, är 18,9. Under den föregående perioden var den 30,4.

Incidensen är högst i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, 32,5. I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är incidensen 17,7, i Vasa sjukvårdsdistrikt 7,7 och i Mellersta Österbotten 2,6. I Ålands sjukvårdsdistrikt är incidensen 9,9.

Institutet har senast uppdaterat uppgifterna om antalet coronarelaterade dödsfall förra veckans onsdag. Enligt de uppgifterna har sammanlagt 967 personer i landet mist livet på grund av covid-19.

Enligt institutets vaccinationregister har sammanlagt 3 069 289 personer i landet fått sin första dos av coronavaccinet, vilket motsvarar omkring 55 procent av befolkningen. Totalt 847 626 personer, eller 15,2 procent av befolkningen, har fått också den andra dosen.