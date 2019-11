Antalet indragna taxitillstånd hotar tredubblas – taxireformen en av orsakerna

Upp till 150 taxiföretagare kan få sina tillstånd indragna – tidigare har antalet varit en tredjedel av det.

Närmare 300 taxiföretagare runtom i Finland har under hösten fått ta emot ett uppmaningsbrev från myndigheterna. Budskapet är simpelt: Sköt era skyldigheter och betala era skulder. Om företagarna inte lyckas med det inom utsatt tid kan deras taxitillstånd dras in.

Antalet anmärkningar var närmare tredubbelt så många jämfört med tidigare år då omkring 120–130 anmärkningar skickades ut per år.

Anmärkningarna gäller olika slag av obetalda skatter och beslut om indrivning. Den vanligaste förseelsen är att mervärdesskatten inte betalats korrekt.

Transport- och kommunikationsverket Traficom har i uppgift att påminna taxiföretagarna om deras skatteskulder och indrivningsärenden. Tidigare sköttes uppgiften av de regionala NTM-centralerna.

En stor del av de 300 företagarna som prickats har relativt små skulder att betala. Men det finns också de som hamnat i stora svårigheter och vars taxitillstånd antagligen kommer att dras in, berättar Pasi Hautalahti som är ledande expert på Traficom.

– En del företagare har skött sina skyldigheter under de senaste månaderna. Alla 300 anmärkningar kommer alltså inte att sluta i att taxitillstånden dras in. Jag skulle bedöma att vi kommer att dra in mellan 130 och 150 taxitillstånd det här året. Förhoppningen är givetvis att så många som möjligt kan fortsätta.

I januari gör Traficom en ny kontroll av vilka företag som fortfarande inte har tagit hand om sina skulder och sedan är det möjligt att deras tillstånd dras in.

Det här kan jämföras med tidigare år då antalet uppmaningsbrev varit omkring 100–120 och antalet indragna taxitillstånd varit kring 30–40. I år är det alltså nästan tre gånger fler.

Orsakerna till den drastiska ökningen är många, enligt Hautalahti. Den kanske mest uppenbara är att antalet tillståndshavare har ökat som en följd av att taximarknaden öppnades upp. När det finns fler företagare ökar också antalet dåligt skötta företag.

– I städerna där mängden taxiföretagare ökat mycket har också konkurrensen hårdnat och lönsamheten minskat. Det kan hända att en del företagare inte lyckats anpassa sig till marknadens nya form, säger Hautalahti.

På mindre orter och på landsbygden är subventionerade beställningsskjutsar, till exempel FPA-skjutsar, en stor del av många taxiföretagares verksamhet, menar Hautalahti. De här företagarna är mycket sårbara då det sker ändringar i taximarknaden och det kommer nya aktörer till orten.

En del av de prickade företagen har antagligen också en anknytning till den gråa marknaden. Hur stor andel av alla skuldsatta företagare det handlar om vill Hautalahti ändå inte spekulera i.

– Men det är helt möjligt att en del gör så att de bedriver sin taxiverksamhet på gränsområdet mellan det lagliga och olagliga, tjänar pengar så länge det går och sedan avslutar verksamheten när myndigheterna börjar ställa frågor.

Företagen som fått anmärkningar är fördelade ganska jämnt över hela landet i relation till invånarantalet. Ingen ort sticker ut speciellt mycket.

En tredjedel av de uppmaningsbrev som Traficom skickat i höst har gått till taxiföretagare som startat sin verksamhet efter juni 2018, det vill säga inom ett drygt år. Många nya företagare har snabbt hamnat i svårigheter.

– Visst är utgångsläget annorlunda i år då antalet uppmaningsbrev är så många fler än under tidigare år. Jag är ändå inte omåttligt orolig – det är trots allt bara de 10–15 värst skuldsatta vars situation är mycket dålig.