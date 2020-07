Antalet förfalskade sedlar i Finland sköt i höjden under årets första hälft

I Finland påträffades sammanlagt 908 förfalskade eurosedlar under årets första halvår. Under motsvarande tid i fjol var siffran 426.

Bland de utelöpande sedlarna i Finland påträffades sammanlagt 908 förfalskade eurosedlar under det första halvåret av 2020, meddelar Finlands Bank. Siffran är mer än dubbelt så hög som under motsvarande period i fjol.

"Under första halvåret har det funnits fler falska sedlar i omlopp i Finland än vanligt. Framför allt sedlar av dålig kvalitet, så kallade film- och souvenirsedlar, har passerat som betalningsmedel", säger Finlands Banks sedelexpert Olli Vehmas i ett pressmeddelande.

Det är sällan de mest värdefulla sedlarna som förfalskas. I toppen hittas i stället 20-eurosedeln. Sammanlagt 384 av alla de förfalskade sedlarna var sådana. Näst vanligast är 10-eurosedeln. Av dem förfalskades sammanlagt 290 stycken. Tredje vanligast var 50-eurosedeln, som det påträffats sammanlagt 163 förfalskningar av.

En tillbakablick till år 2018 tyder på att förfalskningar blivit märkbart vanligare under de senaste åren. Under årets första sex månader 2018 påträffades i Finland närapå 600 förfalskade sedlar färre än under motsvarande tid i år.

För att bekämpa förfalskningar har en ny eurosedelserie getts ut. Sist i raden var 100- och 200-eurosedlarna som byttes ut mot nya i fjol. De övriga sedelvalörerna har bytts ut redan tidigare. Tack vare säkerhetsdetaljer som tagits fram med den senaste tekniken är de nya sedlarna svårare att förfalska.