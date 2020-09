Antalet fall av covid-19 ökar allt snabbare – 59 nya fall sedan torsdagen

Sett till folkmängden ökar antalet fall av covid-19 snabbast i Södra Savolax, Mellersta Finland och Päijänne-Tavastland.

Fram till fredagseftermiddagen hade 8 858 fall av sjukdomen covid-19 konstaterats i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Det är 59 fall fler än ett dygn tidigare. Covid-19 orsakas av coronaviruset.

Incidensen, det vill säga antalet smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är 10,7. Under den föregående perioden på 14 dygn var incidensen 6,3.

Fram till torsdagen hade 339 personer i Finland dött i covid-19, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Över 7 700 personer beräknas ha tillfrisknat efter att ha haft sjukdomen.