Antalet coronapatienter på sjukhusen har sjunkit – 739 nya smittfall

En ljusning syns i antalet coronapatienter på landets sjukhus. Också den nationella coronaincidensen sjunker för tillfället.

På onsdagen vårdades totalt 206 personer på sjukhus med anledning av sjukdomen covid-19, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd. Det innebär att det totala antalet sjukhuspatienter har sjunkit med 9 sedan i måndags.

Av dem som nu vårdas på sjukhus på grund av covid-19 behöver 33 intensivvård.

Institutet för hälsa och välfärd ger ut siffror om antalet personer som vårdas inom primärvården, den specialiserade sjukvården och intensivvården på måndagar, onsdagar och fredagar.

Av den del av befolkningen som fyllt 12 år har 85,3 procent fått sin första dos coronavirusvaccin medan 77,2 procent har fått två doser, enligt institutets vaccinationsregister. Av hela befolkningen har 75,1 procent fått den första dosen vaccin medan 68,0 procent har fått två doser, uppger institutet.

Vaccinationsregistret uppdateras med fördröjning, vilket innebär att alla vaccinationer inte nödvändigtvis syns i registret.

Incidensen, det vill säga antalet nya coronavirusfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är 132,9. Under de föregående 14 dagarna var incidensen 141,3.

Incidensen är högst, 234,2, i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt och lägst, 13,3, på Åland.

Vissa dagar har institutets statistik felaktigt visat noll nya coronavirusfall i Finland, vilket inverkat på de incidenstal som anges.

739 nya coronavirusfall har konstaterats i Finland under det senaste dygnet, uppger Institutet för hälsa och välfärd.

Antalet nya coronavirusfall under de senaste 14 dagarna är 7 369. Under den föregående 14-dagarsperioden var antalet nya smittfall 7 832.

Totalt har under epidemins gång 156 286 fall av sjukdomen covid-19 konstaterats i Finland.