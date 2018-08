"Ansvarsfrågan avgörande i Myanmar"

FN:s säkerhetsråd diskuterade på tisdagen Myanmar (Burma) och den rapport som kräver att landets militär ställs inför rätta för brott mot mänskligheten och försök till folkmord.

Fakta: Minoritetsbefolkningen rohingya Den muslimska folkgruppen rohingya har bott i delstaten Rakhine i västra Myanmar (Burma) i generationer. Före 1962 erkändes rohingyafolket som en av landets etniska minoriteter, men klassas i dag inte som medborgare. Rohingya beskrivs som världens mest förföljda folkgrupp och ett statslöst folk. Sedan Myanmar blev självständigt 1948 beräknas cirka 1,5 miljoner rohingyer ha tvingats lämna sina hem på grund av förföljelser. För ett år sedan slog regeringstrupper till mot delstaten Rakhine som ett svar på attacker utförda av gerillagruppen Arsa (Arakan Rohingya Salvation Army). Det senaste året har hundratusentals muslimer flytt sedan deras byar bränts ned och människor dödats. Myanmars militär lägger skulden för våldsamheterna på gerillagrupper som bland annat attackerat polisposteringar och militärbaser.

I rapporten från FN:s människorättsråd (UNHRC) radas förbrytelser som massmord, tortyr och sexuellt våld upp, med uppsåtet att begå folkmord. Förutom brott mot rohingyer vill UNHRC även ställa landets militär inför rätta för krigsförbrytelser mot minoriteter i Kachin- och Shanstaterna.

Dels arbetar man för att rapporten ska presentras mer formellt för säkerhetsrådet. Parallellt med det inleds samtal med rådets medlemmar inför en resolution.

Myanmar förkastar de slutsatser som presenterats i rapporten.

– Vi tillät inte utredarna att komma in i Myanmar, det är därför vi inte håller med och accepterar några resolutioner från FN:s människorättsråd, säger regeringens talesperson Zaw Htay enligt den statligt styrda tidningen Global New Light of Myanmar.

Han nämner även en egen, oberoende kommission, som skapats för att möta "falska påståenden gjorda av FN-organen och andra internationella samfund".