Helsingforsbörsen noterade ännu ett kursrekord (justerat för dividender) på fredagen. Totalavkastningen för 2021 närmar sig därmed 10 procent, vilket – åtminstone med historiska mått mätt – är en normal årsavkastning. Det är i och för sig inte ovanligt att aktiemarknaderna stiger kraftigt under årets första månader.

Baserat på statistik sedan 1987 har kursuppgångarna för OMXH25-bolagen under det första kvartalet i genomsnitt varit 4,4 procent, till vilket ska läggas ett par procentenheter från dividender. Det andra kvartalet är normalt positivt för aktieinvesterarna – här har total avkastning varit ungefär 2,5 procent per år. Historiskt har dock aktier sjunkit lika ofta som de stigit under perioden april-juni, så kalendern talar för en något lugnare utveckling framöver.

Outukumpu var veckans tydliga vinnare med en uppgång på ca 10 procent. Bara under 2021 har aktien därmed stigit med nästan 50 procent. Även andra europeiska stålaktier har utvecklats starkt under inledningen av året. Acerinox har stigit med 19 procent, ArcelorMittal med 25 procent och SSAB med 46 procent.

Förklaringen ligger i en mycket kraftfull återhämtning i efterfrågan, vilket även ses i prisbilden. På fredagen aviserade Arcelor den tredje prishöjningen på en månad (!) – om de priserna blir bestående under 2021 är analytikernas prognoser för året definitivt för låga.

Jag noterar att leveranskedjorna i många branscher visar tecken på svaghet till följd av den oväntat starka återhämtningen i tillverkningsindustrin. En underleverantör till verkstadsindustrin som jag talade med i veckan sade att det från tid till annan varit svårt att få leveranser av stål och andra råvaror.

Bristen på halvledare påverkar allt fler industrier – under veckan meddelade både Volvo, Tesla och kinesiska NIO att de tvingas begränsa produktionen under kortare eller längre perioder till följd av detta. Enligt Volvo kan upp till fyra veckors produktion påverkas under andra kvartalet, vilket skulle sänka vinstförväntningarna med ca 30 procent för kvartalet och 7–8 procent för helåret – så det är inga små tal det handlar om.

Med stor sannolikhet kommer bristen på halvledare att vara med oss under en lång tid framöver. Även om många producenter nu ökar sina investeringar i ny kapacitet rejält (världsledande TSMC väntas i år öka sin investeringsbudget med 45 procent, vilket motsvarar nära 8 miljarder dollar) är problemet att det tar minst två år innan nya fabriker är klara att tas i drift. Under tiden får vi räkna med att även små störningar i leveranskedjorna (tänk Suezkanalen…) kan påverka tillverkningsindustrin över hela världen negativt.

Det är viktigt att komma ihåg att den grundläggande orsaken till de ansträngda leveranskedjorna är en stark efterfrågan. Det tyska inköpschefsindexet steg i mars till den högsta nivån någonsin. Även i USA och Asien ser vi tydliga tecken på en snabbt växande efterfrågan som kommer att vara positiv för företagsvinsterna. Men glöm inte bort att det gäller att kunna leverera också, och att det kan komma att kosta en hel del att få fram varorna.

aktiechef på Ålandsbankens Fondbolag

Lars Söderfjell