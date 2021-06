Företag kunde från slutet av april ansöka om kostnadsstöd på grund av coronaepidemin. Två tidigare omgångar har ordnats.

Förra veckan avslutades den tredje ansökningsomgången för kostnadsstöd till företag som drabbats hårt av coronaepidemin.

Ansökningsomgången startade den 27 april och avslutades den 23 juni. Under den tredje omgången tog Statskontoret emot cirka 22 000 kostnadsstödsansökningar, vilket innebär cirka 370 inlämnade ansökningar per dag.

Statskontoret skriver i ett pressmeddelande att antalet ansökningar var större än under den första och andra omgången. Hittills har 13 000 företag beviljats stöd för cirka 206 miljoner euro. Under kostnadsstödets första omgång betalades stöd för cirka 123 euro och under den andra omgången för cirka 185 euro.

Enligt Statskontoret har 75 procent av de sökande fått ett positivt beslut. Andelen är betydligt större än under tidigare omgångar då 27 procent respektive 39 procent av ansökningarna godkändes.

Under den senaste omgången har mest stöd gått till bland annat hotell- och restaurangbranschen och idrottsverksamhet. Av landskapen betalades mest stöd till Nyland.

Regeringen har dragit riktlinjer också för en fjärde runda av kostnadsstöd.