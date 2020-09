Ansedd chefredaktör kräver att Salo får sparken

Chefredaktören Christian Nimmervoll skriver på Motorsport-Total.com att Mika Salo måste avskedad från sitt jobb som en av FIA:s tävlingsdomare.

Lewis Hamilton fick ett straff på två gånger fem genomfört övningsstarter på fel ställe under helgens tävling.

Enligt Nimmerwoll var Salo tydligen så upptagen med att skicka meddelande via WhatsApp till vänner på finsk tv under loppet att han glömde att på allvar sätta sig in i situationen. Meningsutbytet med vännerna lär ha gällt om Hamilton skulle få ett straff för sina två övningsstarter eller inte.

Enligt Nimmervoll är det ett fullkomligt oacceptabelt beteende för en domare och kan bara leda till att Salo måste få sparken om påståendena bekräftas. Och enligt Nimmervoll råder det inget tvivel eftersom alla tv-tittare i direktsändning kunde se vad som pågick.