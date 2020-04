Ännu ingen enighet om EU-krisplan – mötet pågick hela natten

Enigheten låter vänta på sig när EU-ländernas finansministrar söker lämpliga åtgärder mot coronakrisens ekonomiska effekter. Diskussionerna har pågått hela natten.

Vid 16-tiden i tisdags eftermiddag samlades finansministrarna framför sina datorer för att hålla webbmöte om coronaläget.

– I dag kommer jag att be ministrarna om ett tydligt åtagande kring en samordnad, ansenlig återhämtningsplan. Vi vet att det inte går att prata om business as usual just nu. Vi måste visa våra medborgare att EU försvarar dem. EU måste stå upp för dem, manade eurofinansministrarnas mötesordförande Mario Centeno på förhand.

Men att hitta en lösning som alla kan acceptera har visat sig minst lika svårt som väntat.

Framför allt råder strid om de euroobligationer som Italien och Spanien vill ha – men som Nederländerna och Österrike säger nej till.

"Mötet har fortsatt hela natten utan genombrott mellan Italien och Nederländerna. Just nu är det fortfarande avbrott för förhandlingar", skriver Financial Times-korrespondenten Mehreen Khan på Twitter tidigt på onsdagsmorgonen.

En presskonferens är utlyst till klockan 11 finsk tid – även om det fortsatt inte finns någon lösning att berätta om.

Inför mötet hoppades Centeno på enighet kring olika paket med totalt nästan hundratals miljarder euro i stöd till EU:s medlemsländer, företag och arbetstagare.

– Det här är det största och mest ambitiösa paket som någonsin förberetts av eurogruppen, sade Centeno i tisdags.