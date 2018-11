Ännu ett rekord för Tom Brady

New England Patriots quarterback Tom Brady fortsätter att nå milstolpar.

Tidigare i höst blev han den tredje hittills att kasta till 500 touchdown. När New England besegrade New York Jets med 27–13 under söndagen passade Brady på att slå ännu ett rekord.

41-åringen behövde kasta för 147 yards i matchen för att slå Peyton Mannings rekord på antal passade yards i grundserie och slutspel.

Något han klarade av redan i den andra perioden.

Bradys nuvarande rekord är på 79 415 passade yards. En siffra som bara kommer att öka, och Brady lär bli den förste att nå 80 000.