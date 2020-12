Ännu en svensk riskerar avrättning i Iran

Ytterligare en svensk medborgare riskerar att avrättas i Iran, skriver SVT Nyheter.

Mannen vid namn Habib Chaab har visats upp i iransk tv där han framför vad som verkar vara ett framtvingat erkännande om brott.

Anklagelserna handlar om terrorism. Habib Chaab uppges vara en ledargestalt inom separatiströrelsen Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA). Svenska utrikesdepartementet bekräftar för SVT allvaret i situationen.

– Vi har begärt att få träffa honom, vi känner också till att den svenska medborgaren har förekommit i ett tv-inslag i Iran. Detta är något som vi tar upp i våra kontakter med Iran, säger Julia Eriksson Pogorzelska, presskommunikatör på utrikesdepartementet.

Det finns därmed två svenskar som befinner sig i en akut situation i Iran, där den första är läkaren och forskaren Ahmadreza Djalali. Uppgifter har de senaste dagarna gjort gällande att han riskerar att flyttas till ett nytt fängelse för att avrättas.