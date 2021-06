Annonsmiss blev en hit på sociala medier – inköpslista hamnade på fel ställe

Församlingens annons i Östnylands sommartidning innehöll av misstag en inköpslista med skönhetsprodukter. Annonsmissen fick snabbt synlighet och spred sig som en löpeld på sociala medier, på Twitter har bilden samlat nästan 3 000 gillningar.

Borgå svenska domkyrkoförsamling hade en annons i Östnylands sommartidning (den 4 juni) som av misstag innehöll en inköpslista med skönhetsprodukter. Texten hade gått igenom både församlingens och annonsredaktionens granskning, men inte upptäckts. Under veckoslutet fick annonsen stor spridning på sociala medier då folk lade upp bild på den på olika forum och användare delade den.

Borgå svenska domkyrkoförsamlings informationssekreterare Gunvor Haddas säger att annonsen tagits väl emot.

– Folk tar kontakt och bara skrattar. Till och med Mtv3 ringde oss om saken, säger Haddas.

Haddas skulle skicka sin beställning till en arbetskollega som samlar in beställningar av flera personer och gör en gruppbeställning, av misstag hade hon kopierat in listan även i annonsen. Annonsen var färdig och tiden var knapp, så Haddas skickade i väg annonsen utan att ha märkt tillägget.

– Det här gick inte som på Strömsö som man brukar säga, men jag skäms inte utan bjuder på skrattet. Det känns jättefint att vi fått så mycket uppmärksamhet, det här är just vad folk behöver efter ett långt och tungt coronaår, säger hon.

En användare lade upp en bild på annonsen på Twitter. Där samlade den snabbt tusentals gillningar och blev delad över 200 gånger och kommenterad närmare 80 gånger.

Bilden lades också upp av en användare på den sociala nyhetssidan Reddit där den samlade över 300 gillningar och närmare 20 kommentarer. Användarna kommenterade humoristiskt bilden bland annat så här "Den moderna gudstjänsten söker innehåll från vad som helst" och "Den avantgardiska namnsättningen på band har spårat ut" (redaktörens översättning).

Produkterna på inköpslistan var av märket Dermosil, och i söndags delade företaget Dermosil bilden på sitt konto på Facebook med texten "Tack för beställningen" och en smiley. Bilden samlade 1 200 gillningar, närmare 40 kommentarer och delades närmare 70 gånger.

Borgå svenska domkyrkoförsamling lade själv upp bilden på sin sida på Facebook i lördags där den fick ett sextiotal gillningar och blev delad ett tiotal gånger, även på användares privata väggar fördes glada diskussioner.

Gunvor Haddas är imponerad av den stora spridningen som annonsmissen gett.

– Så här mycket valuta har vi aldrig fått för våra annonspengar. Vi kanske måste göra en likadan fadäs igen, skrattar Haddas.

Kantor Anne Hätönen ska spela under konserten som fått inköpslistan med sig i annonsen. Hon kom på att man kunde be Dermosil sponsra produkterna i fråga till konserten i fråga. Eftersom båda parter överraskande dragit nytta av denna miss, skickar Dermosil sju stycken Salvia kökstvålar att lotta ut under konserten. Konserten strömmas via nätet, länk finns på Borgå svenska domkyrkoförsamlings hemsidor.