Annika Saarikko är tillbaka som minister – redo att vid behov återinföra evenemangsbegränsningar

Det är med tacksamhet och glädje Annika Saarikko följt med regeringens arbete under sitt år som familjeledig. Nu då hon är tillbaka som forsknings- och vetenskapsminister säger hon att begränsningarna för evenemang och sammankomster genast ses över igen om coronaläget så kräver.

Efter ett års familjeledighet återvände Annika Saarikko (C) på torsdagen till sin post som landets forsknings- och kulturminister. Saarikko säger sig vara glad att vara tillbaka, men konstaterar samtidigt att coronakrisen har satt djupa spår på hennes ansvarsområde. Gapet som uppstått på grund av Veikkaus minskade inkomster uppgår nu till 140 miljoner euro för utbildnings- och kulturministeriets förmånstagares del.

Under Saarikkos familjeledighet ansvarade Hanna Kosonen (C) för ministerposten. Saarikko tackade under sin första presskonferens som återutnämnd minister Kosonen för det jobb hon gjort under året. Dessutom ville Saarikko rikta ett stort tack till regeringen och finländarna för att Finland klarade coronavåren så bra som landet gjorde.

– Den verklighet i vilken jag lämnade posten för omkring ett år sedan var en helt annan verklighet än den vi lever i i dag.

Ett av de områden Saarikko specifikt valde att lyfta upp då hon talade om coronavåren var ungas välbefinnande.

Saarikko tackade Kosonen för jobbet hon gjort för att barn och unga ska ha möjlighet till hobbyverksamhet även under coronakrisen. Hon poängterade också att det i regeringsprogrammet står inskrivet att varje barn ska ha möjlighet att delta i hobbyverksamhet oberoende av hens bakgrund.

– Jag vill själv nu också se till att staten stödjer unga i deras utbildning och i att komma in i arbetslivet. Det är viktigt att det för unga finns tjänster som är enkla att hitta, att det finns utbildningsplatser och att det finns handledning.

– Jag har med stor glädje följt med vilken stor roll barn och ungas välbefinnande har fått i regeringens arbete.

Ett annat område Saarikko specifikt lyfte upp gällande coronavåren var de beslut som fattats beträffande landets högskolor. Det snabba och välfungerande samarbetet mellan beslutsfattare och högskolorna har lett till exempelvis att ett märkbart ökat antal studieplatser nu väntar landets ungdomar.

Saarikko konstaterade också att nya situationer och tidspress kan leda till att fel begås.

– En sak som diskuterats är inträdesproven. Beslut om dem fattades med hälsan och säkerheten i första rum. Proven genomfördes under undantagsarrangemang och både omedvetenhet och rentav direkta fel förekom, sade Saarikko.

– Jag ser det som viktigt att dessa noggrant gås igenom, såsom riksdagens justitieombudsman nu gör. Det är högskolornas självständiga lösningar, men i de ungas liv är det väldigt svåra och allvarliga fel. Systemet för inträdesproven har inte tidigare heller bemötts med enbart hurrarop.

Att coronaepidemin ännu inte är förbi är ett faktum.

– Om en andra våg kommer så klarar vi den också. I det här skedet är det ändå lönt att konstatera att läget är känsligt, och alla evenemang och sysslor bör ses över noggrant.

Saarikko sade att mycket nu hänger på evenemangsarrangörer och på gemene finländares beteende.

– Det hänger på oss själva i vilken mån det kommer att vara möjligt att delta i och arrangera evenemang under den kommande tiden.

Hon betonade vikten av de välkända orden: säkerhetsavstånd och handhygien.

Begränsningarna beträffande evenemangen var de sista begränsningarna som slopades, och enligt Saarikko kan dessa begränsningar då logiskt bli de första som återinförs.

– Min utgångspunkt är att hälsan och säkerheten ska komma i första hand, även om de eventuella besluten skulle göra stor skada för mitt område.