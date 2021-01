Coronaviruset Skapa, koka, sy, snickra, forska … HBL-läsarna delar med sig av tips på kreativa coronasysslor

Har du börjat med en ny aktivitet under det gångna året, eller tagit upp en gammal hobby som fallit i glömska? Här delar HBL:s läsare med sig av roliga, kreativa och inspirerande sysslor som passar bra i coronatider. Möt Ulrica som gör bokmärken i metall, Kaj som bytte trädgårdsodling mot fotoböcker och Lena som slukas av historien. De har alla låtit kreativiteten flöda – det finns ingen hejd på vad allt de hittar på. Har du också gjort något inspirerande under coronatiden? Skicka in text och bilder per e-post till petra.miettinen@HBL.fi så kan vi dela din historia med!