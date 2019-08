Annie Lööf väntar sitt andra barn

View this post on Instagram

Vår dotter ska bli storasyster! Om allt går som det ska kommer familjen att bli fyra någon gång under första delen av nästa år. Vi tycker såklart att det ska bli väldigt roligt att få välkomna en ny, liten familjemedlem! 👶🏼💚 . Missa inte den söta teckningen som dottern för sig själv skapade samma dag som vi berättade för henne!