Annie Lööf har fått en dotter

Två nya små fötter som ska springa och vandra på denna jord! 🙏🏻👶🏼 En stolt storasyster fick igår en liten, liten lillasyster! Vi båda mår under omständigheterna bra och kommer att få ligga på sjukhus en längre tid då dottern är född allt för tidigt. Vi är så tacksamma för livet, för vår andra dotter och för svensk sjukvård. . Tack alla medarbetare inom sjukvården som har tagit hand om mig under den senaste tiden och för allt det ni gjort och gör framåt för vår nya familjemedlem. Ni är ovärderliga. 💚🙏🏻