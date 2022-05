Anna-Maja Henriksson inför sjunde året som ordförande: Min insats behövs

Svenska folkpartiet omvalde enhälligt hela sitt presidium på partidagen i Åbo. Anna-Maja Henriksson inleder sitt sjunde år som ordförande och säger att hon har väldigt mycket energi att fortsätta. – Det jag gör vill jag göra till hundra procent.

Anna-Maja Henriksson har lett SFP i sex år och på partidagen i Åbo fanns inga hinder för att enhälligt välja om henne för ett sjunde. Det betyder att Henriksson leder SFP över riksdagsvalet nästa vår där partiet siktar på att växa till 5 procent och vinna fler mandat.

– Jag är glad och tacksam. Vi ska göra allt för att återta det fjärde mandatet i Nyland. Det ska vara möjligt, säger hon och noterar att chansen till ett andra mandat i Helsingfors och ett femte i Österbotten är tuffare utmaningar.

Henriksson vill leda SFP in i nästa regering och lägger inte fram några knäckfrågor i det här skedet, men:

– Vi prutar inte på människorättsfrågor.

Henriksson säger att hon inte har någon plan för hur länge hon vill fortsätta att leda SFP.

– Jag är all in nu. Det jag går in för att göra vill jag göra till hundra procent. Jag har fortfarande väldigt mycket energi och jag ser att min insats behövs. Jag har ett starkt stöd och jag är jättemotiverad att fortsätta. Inte har jag tänkt sitta för evigt, men jag tar ett år i sänder.

SFP omvalde också alla tre vice ordförande, likaså enhälligt och utan motkandidater. Det betyder att Sandra Bergqvist, Henrik Wickström och Silja Borgarsdóttir Sandelin fortsätter i ett år till.