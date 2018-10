När Pargasborna hamnade mitt i storpolitiken – Anna-Lena Lauren besökte sin hemstad

Det blåser elva sekundmeter när vi närmar oss strandklipporna på ön Säckilot. Ekolodet visar ett djup på över tjugo meter. Här skulle en ubåt kunna köra, konstaterar skepparen. I Pargas skärgård har man inte siktat några ubåtar. Den ryska infiltration som misstänks ligger ovanför ytan, i form av ett fastighetsimperium. Få Pargasbor tror på någon invasion. Det som man ogillat är att ingen har förstått vad det ryska företaget egentligen hållit på med.

"Privatområde. Tillträde förbjudet" står det på skylten.

Ön heter Säckilot och är tretton hektar stor. Det är en typisk holme i Åbolands skärgård. Släta, grå strandklippor, mossbeklädda slänter. Vindpinade martallar. Salt i luften. Det är mitt barndomslandskap och jag älskar det.

Säckilot är också en av kronjuvelerna i den ryska affärsmannen Pavel Melnikovs fastighetsimperium. Ända sedan 2007 har han, steg för steg, köpt upp ett tiotal öar och stora strandtomter i Åbolands skärgård. Varje bygglov har utnyttjats maximalt, varje överklagande från grannarna har bemötts med en armé jurister.

I slutet av september 2018 stormade flera hundra elitpoliser Melnikovs samtliga sjutton fastigheter. Sammanlagt fyrahundra personer deltog i operationen, inklusive sjöbevakningen och försvarsmakten. Tre miljoner euro i kontanter beslagtogs, två personer häktades och Melnikovs finskregistrerade företag Airiston Helmi misstänks nu för penningtvätt.

En debatt som hela tiden har legat under ytan brakade loss. I Pargas frågas det varför ingen stoppade Melnikov. Varför fick han i åratal bygga så stort, inklusive helikopterplattor på varenda kobbe?

På riksnivå har säkerhetsdebatten fått en mycket allvarligare klang. Har Finland varit naivt? Hur ska man försvara sig mot hybridkrig? Eller, som i det här fallet, något som absolut inte går att bevisa som hybridkrigföring, men som helt enkelt ser väldigt märkligt ut.

I centrum för debatten står min hemstad. Jag följer den från den ryska huvudstaden Moskva. Känslan är absurd. Pargas är inte ett ställe jag förknippar med storpolitik, men nu har den infunnit sig utan att fråga.

Säckilot har något som skiljer den från andra skärgårdsöar: Alla skyltar med texten "tillträde förbjudet". Skyltarnas syfte är oklart. I skärgården, liksom i det övriga Finland, gäller allemansrätten. Vem som helst får röra sig var som helst på öarna utan andra restriktioner än förbudet att störa, tälta nära bostäder eller förtöja vid privata bryggor utan tillstånd.

Här möts vi av övervakningskameror och skyltar som påpekar att vi just nu blir inspelade. Medan vi rör oss på ön ser vi övervakningskameror överallt. I en stuga lyser lampan, men ingen tycks vara hemma.

Överallt står nybyggda hus. Säckilot och grannholmen Nevamo har sammanlagt sju stugor, helikopterstall, helikopterplatta och stora, påkostade bryggor i alla väderstreck. Bägge holmarna, ägda av Melnikov och förenade av en bro, är till hundra procent utbyggda. Varenda kvadratcentimeter bygglov är utnyttjad.

Vid bryggorna tronar jättelika badtunnor och på en strandklippa står en plastövertäckt simbassäng. Alla byggnader förenas av upplysta spångar för att man ska slippa gå i mossan. Helikopterplattan är full med ogräs. Det tycks vara länge sedan den användes, vilket är utmärkande för alla de sjutton fastigheter som den ryska affärsmannen Pavel Melnikov har förvärvat i Pargas.

Det är aldrig någon där.

Melnikovs närmaste holme Hepokari ligger några sjömil bort. Där möts vi av inte en, utan tre skyltar som upplyser oss om att vi blir filmade. Hepokari är inte ens två hektar stor, men också här har man byggt en helikopterplatta.

Ingen kobbe verkar vara för liten för en helikopterplatta i Melnikovs skärgårdsimperium.

Ansträngningar han lägger ned på att hålla folk borta är gåtfulla. Om man absolut inte vill ha några människor på sina öar – varför köper man dem i ett land där allemansrätt råder?

Pavel Melnikov är en rysk affärsman, född i Sankt Petersburg 1964. Han gjorde sin förmögenhet genom att sälja vattenmätare, pumpar, rör och badrumslösningar under märket Valtec.

Någon gång under 2000-talet besökte han Pargas skärgård och blev förälskad.

– Han sade att han älskar den vackra finländska skärgården. Det kan man förstå. Men behöver man faktiskt tio olika ställen att älska skärgården på? undrar lantbrukaren Thomas Willberg.

Han driver en gård med köttboskap i Ybbersnäs och är granne till den andra kronjuvelen i Melnikovs åboländska fastighetsimperium, en lyxvilla vid namn Villa Ybbersnäs. När bygginspektören i Pargas inspekterade huset 2012 stoppade hon bygget eftersom där fanns så många rum med egen toalett och badrum. Huset såg ut att vara ämnat för inkvartering, något som Melnikovs företag inte hade nämnt något om i sin bygglovsansökan.

Melnikov tog fallet vidare till rätten och vann till sist i Högsta förvaltningsdomstolen.

När Melnikov ville ha tillstånd att registrera en landningsplats för helikopter besvärade sig Thomas och Runa-Britt Willberg. Hon skrattar när hon tänker på efterspelet.

– Pavel skickade ut en assistent som försökte övertala oss att komma med på helikoptertur. "You must come", sade assistenten, "or Pavel will kill me". Vi sade nej men jag lovade att komma och dricka kaffe. Det blev aldrig av.

Hon häller upp kaffe. Vi sitter i ett rymligt kök i paret Willbergs hus från slutet av 1800-talet. Det ligger i centrum av en gammal gård med uthus, ladugårdar och en rymlig gårdsplan med sekelgamla ekar. Några kilometer bort, bakom en smal och krokig väg, ligger Villa Ybbersnäs. Också den omgiven av videokameror och skyltar med texten "Privat område".

Det är ingen som talar om "den ryskägda firman" eller "Airiston Helmi" bland Melnikovs grannar. De säger bara Pavel. Melnikov har via ett antal intrikata ägararrangemang i skatteparadis gjort sin egen roll i Airiston Helmi så osynlig han kan, men både Willbergs och övriga grannar vet vem han är.

– Vi träffade Pavel två gånger. Han kunde inte mycket engelska och det enda han sade var "hello". Hans anställda gav oss julklappar varje år, rysk vodka och chokladkonfekt. Vi lämnade in åtta besvär mot deras byggen och de hämtade vodka och choklad...

Thomas Willberg skrattar lite generat. Det märkts att varken han eller Runa-Britt är fientligt inställda till sina ryska grannar. De har besvärat sig mot flera olika byggprojekt – bland annat helikopterlandningsplatsen och utvidgningen av helikopterstallet – men de mänskliga relationerna har inte varit fientliga. När Melnikovs ryska anställda, ovana vid de smala kurviga vägarna i Ybbersnäs, körde i diket drog Willbergs upp dem med traktorn. Tre gånger inalles.

Mitt i vintern kom de ryska grannarna och frågade om gården hade färskt grönt gräs att sälja, så att de skulle kunna mata rådjuren. Willbergs hade svårt att hålla sig för skratt vid tanken att sälja färskt gräs mitt i vintern.

På kökshyllorna står kossor i miniatyr som Runa-Britt har fått i gåva av hustrun till en av de anställda.

Allt var inte negativt. Men Runa-Britt och Thomas Willberg kunde aldrig förstå vad som egentligen pågick på granntomten. De skämtade om att det var bättre att besöka grannarna en och en, ifall man skulle bli skjuten – då skulle inte hela familjen stryka med.

– Det här med pengatvätt låg ju aldrig långt borta. Jag var inte förvånad när polisen slog till, säger Thomas Willberg, som var ute för att reparera stängsel samma morgon operationen inleddes. Han möttes på skogsvägen mot Villa Ybbersnäs av en grå skåpbil. Två poliser i kommandomössor, med automatvapen på magen, steg ut och uppmanade honom att inte köra längre.

– Jag frågade direkt om det handlade om grannarna, säger Thomas Willberg.

Han skakar på huvudet.

– Det finns ingen vettig orsak att köpa så mycket tomter som Melnikov gjorde. Att bygga så dyrt kan aldrig vara en bra affär. Han kommer inte att kunna sälja det vidare, finländare vill inte ha den här sortens fritidsbostäder.

Airiston Helmi heter alltså den firma som äger större delen av fastigheterna, och som Melnikov i praktiken kontrollerar via ett polskt bulvanföretag. År 2013 köpte dock Melnikov tillbaka ön Säckilot och en villa i Airisto av sin egen firma för 4,5 miljoner euro.

En stor del av alla fastighetsköp har finansierats av ett företag i Hongkong, som leds av Melnikov och som enligt Yle:s uppgifter i sin tur ägs av ett företag registrerat i skatteparadiset på de brittiska Jungfruöarna.

Den som byggde en stor del av alla de påkostade husen är det lokala företaget Ska-Plan. När jag ringer delägare Sverker Karlsson är jag beredd att få luren slängd i örat. Karlsson har blivit hudflängd i offentligheten eftersom hans bror satt i miljönämnden då bland annat besluten om helikoptertillståndet fattades. Brodern jävade sig inför alla beslut som gällde Airiston Helmi och Sverker Karlsson anser att han inte har något att dölja. Han tar emot oss på Ska-Plans kontor.

Det märks att han är tyngd av publiciteten.

– Det är nästan så man önskar att man inte hade tagit de här uppdragen, säger han.

Det är ändå inte svårt att förstå varför inte bara Ska-Plan utan flera andra lokala företag tackade ja till att jobba för Melnikov. Då byggandet pågick som intensivast sysselsatte Airiston Helmi och Pavel Melnikov så gott som ensam flera lokala företag i Pargas. Ska-Plan fick anställa nytt folk.

– Vi började jobba för Melnikov 2008. Då var det dåliga tider och alla de här uppdragen tog oss genom lågkonjunkturen. Jag kunde till och med anställa mer folk. Men vi byggde bara en del av deras byggnader. De sökte väl över hundra byggnadstillstånd efter vad jag har läst i pressen, säger Karlsson.

Sverker Karlsson byggde Villa Ybbersnäs, en villa i Airisto, två fritidshus på Oxtorp samt fem fritidshus, två bastur och ett helikopterstall på Säckilot och Nevamo. Under sommarhalvåren då byggandet pågick träffade han Melnikov ungefär varannan månad.

– Melnikov var en krävande uppdragsgivare. Men han var också redig. Man kunde lita på att när han hade fattat ett beslut höll det också. Mot oss var han alltid korrekt, sina anställda befallde han, ibland med höjt tonläge. De vågade inte fatta ett enda beslut utan klartecken av honom. Många av dem var unga och jag har svårt att tro att Kreml skulle vara involverad på något sätt. De måste ju jobba med större proffs.

När alla de fina byggnaderna väl var klara hände ingenting. De stod tomma.

– Nog känns det tröstlöst som byggare. Hus är ju gjorda för att användas. Melnikov var noga med att allt skulle göras så bra som möjligt, det skulle var hög, finländsk standard. Han sade aldrig rakt ut vad han skulle använda de här husen till. Bara att han hade blivit så imponerad av vår vackra skärgård och att Finland var ett tryggt land han ville investera i, säger Sverker Karlsson.

Han har svårt att förstå den ekonomiska nyttan med alla projekt.

– Han skulle knappast få tillbaka ens hälften av alla pengar han lagt ut. Ingen finländare vill ha de här byggnaderna, de kräver alltför mycket underhåll. Om det här handlade om pengatvätt så var det en väldigt dålig investering.

Större delen av alla öar i Melnikovs imperium ligger vid djuphavsleder. En holme (Lilla Segellot) är direkt granne till försvarsmaktens skyddsområde på Högö. Melnikov har dessutom köpt in försvarsmaktens gamla avlagda båtar som hans företag kör omkring med. Företaget struntar i försvarsmaktens uppmaningar att måla om båtarna och det går alltså inte att skilja dem från flottans fartyg.

Sauli Niinistö har flera gånger sagt att Finland måste vara redo att försvara sig mot hybridkrig, det vill säga krig genom infiltrering. Redan år 2015 sade Niinistö till Uusi Suomi att han "följer med" Airiston Helmis tomtaffärer i den åboländska skärgården.

Ett tiotal sjömil sydost om Säckilot ligger Heisala, en av de stora öarna i Pargas skärgård med fasta invånare året om. Familjen Johansson har drivit mjölkgård på Heisala i över ett sekel. Just nu består besättningen av cirka sextio mjölkkor. Flera av dem går fortfarande ute, betande längs strandängarna i en nästan osannolikt vacker skärgårdsidyll.

– Det är Pavel de är ute efter. Det var min första tanke när jag hörde om polisoperationen – och att de hade infört flygförbud. Det finns ju ingen annan som kör omkring här i helikopter, säger Sonja Johansson.

Hon bjuder på kaffe och smörgås i bostadshuset. Hennes man Andreas Johansson kommer in några minuter senare. Det är oktober och han har varit på åkern och skördat höstgräs, som ska bli foder till djuren.

Andreas var ordförande för miljönämnden i Pargas när flera av de kontroversiella besluten kring Airiston Helmi fattades 2009–2016.

– En miljönämnd kan inte fatta beslut på basis av magkänsla eller säkerhetspolitik. Vårt jobb är att följa lagen, säger Andreas Johansson.

Han lägger saltgurka på sin leverpastejsmörgås. Genom köksfönstret ser man en liten flock dräktiga kvigor stå vid grinden och vänta på husbonden.

En rysk invasion i Pargas? Det tror han inte ett dyft på. Men det betyder inte att han inte förstår problematiken.

– Att så många av Melnikovs holmar ligger bredvid en farled tror jag är ett sammanträffande. Men jag förstår att försvarsmakten inte gillar det.

Problemet, säger Johansson, är att om Pargas stad hade satt stopp genom att hänvisa till säkerhetspolitiska skäl hade Melnikov tagit det till en domstol.

– Säkerhetspolitiska skäl håller inte i rätten. Därför borde det vara möjligt att vända sig till Försvarsministeriet och begära utlåtande om den här sortens byggen av fastigheter. Försvarsmakten stoppade nyligen ett vindkraftverk i skärgården eftersom den skulle ha stört deras radar. Då borde man kunna ge utlåtanden om den här sortens byggen också.

Andreas Johansson vill att det fortsättningsvis ska vara möjligt för utländska medborgare att köpa fastigheter i Finland. Han anser att skärgården behöver investeringar, liv och rörelse.

– Lagstiftning bygger på tanken att lagen ska kunna förutse alla situationer. Men den här situationen gick helt enkelt inte att förutse. Därför borde det vara möjligt att begära enskilda utlåtanden för enskilda fall, säger han.

Runa-Britt Willberg säger att hon uppriktigt uppskattar polisens insats. Att myndigheterna agerade, efter alla år av besvär och rättsprocesser.

– Jag tycker de var duktiga. Det är imponerande att de klarade av en så stor operation. Och det visade sig att de visste mycket mer än jag trodde.

Man kan känna en lättnad i hennes röst. Över att myndigheterna trots allt hade koll.

När alla intervjuer är gjorda kör fotografen Thomas Karlsson och jag längs den slingriga, krokiga vägen som leder till Villa Ybbersnäs. Det är redan skymning. Tre rådjur korsar vägen i höga, lätta språng.

Vi kommer in på en gårdsplan där en av Pavel Melnikovs anställda, som nu sitter häktad, bor med sin familj i ett litet egnahemshus. Mot trappan står ett fiskespö lutat. Inne i vardagsrummet tittar någon på tv.

Jag ringer på dörrklockan. Ingen svarar. Jag knackar på dörren. Inget svar. Jag knackar igen.

Till sist öppnar en medelålders kvinna. Vi talar ryska. Hon är av allt att döma hustru till den häktade mannen, men vill inte säga vad hon heter.

– Jag skulle gärna intervjua er. För att förstå vad som har hänt, säger jag.

– Jag kan inte ge några intervjuer just nu om den här hemska situationen. Men lämna gärna era kontaktuppgifter, säger hon, och tillägger:

– Jag har mycket att berätta.

Sedan stänger hon dörren.