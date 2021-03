Anna Kotaviita ny pressattaché i S:t Petersburg

Den nya pressattachén i S:t Petersburg har tidigare jobbat på Brottspåföljdmyndigheten som kommunikationsexpert.

Utrikesministeriet har utnämnt Anna Kotaviita till pressattaché vid Finlands generalkonsulat i S:t Petersburg. Befattningen är treårig och Kotaviita tillträder den 30 mars 2021.

Kotaviita har senast arbetat som kommunikationsexpert vid Brottspåföljdsmyndigheten. Tidigare har hon varit kommunikationschef för Kalliolan Settlementti och stadsnätverket Union of the Baltic Cities. Hon har också arbetat som informatör vid stiftelsen Cultura.

Kotaviita har tidigare erfarenhet av generalkonsulatet i S:t Petersburg som viseringstjänsteman och av kontoret i Murmansk som högskolepraktikant. Kotaviita är filosofie magister och har därtill en yrkesexamen inom audiovisuell kommunikation.

"Jag ser fram emot att få synliggöra Finland tillsammans med skickliga yrkesmänniskor i min favoritstad S:t Petersburg. Det är viktigt att myndigheterna sprider tillförlitlig och aktuell information om coronaviruset, vilket också kommer att vara en framträdande del av pressattachéns arbete under de närmaste månaderna. Gränsöverskridande samarbete och nya former av interaktion är särskilt viktigt just nu när människor saknar kultur, sociala relationer och resor", säger Kotaviita i ett pressmeddelande.

Pressattachén främjar Finlands intressen bland centrala målgrupper i S:t Petersburg och nordvästra Ryssland med hjälp av kommunikation och främjande av Finlandsbilden. Till de huvudsakliga uppgifterna hör att stärka Finlands synlighet och att utveckla finsk-ryska nätverk och relationer.