Anledningen bakom pseudonymen JK Rowling

Författaren Joanne Rowling, mer känd under pseudonymen JK Rowling, avslöjar nu det egentliga skälet till att hon valde att publicera böckerna om Harry Potter under pseudonym.

Anledningen, skriver Daily Mail, var att Rowling var rädd för sin exmake Jorge Arantes. Rowling och Arantes skiljde sig 1993 efter ett kort äktenskap och författaren ansökte därefter om kontaktförbud. Den första boken om Harry Potter publicerades 1997.

Rowling har tidigare sagt att hon använde sig av en könsneutral pseudonym för att böckerna skulle locka såväl pojkar som flickor.

Avslöjandet gör JK Rowling i BBC 4:s intervjupodd "The poet laureate has gone to his shed" som sändes på lördagen den 24 juli.