Animerad "Game of thrones"-serie på gång

HBO har planer på en ny och animerad avknoppning till "Game of thrones", skriver The Hollywood Reporter.

Projektet är än så länge bara i sin linda och det enda som hittills är känt om serien än att den ska utspelas i författaren George RR Martins fantasyvärld, riktas till vuxna tittare och att den ska påminna om sin populära föregångare i tonen.

HBO filar på flera parallella "Game of thrones"-projekt. I vår börjar man spela in serien "House of the dragon", som utspelas före händelserna i den ursprungliga serien och man har planer på att filmatisera Martins kortromanserie "Tales of Dunk and Egg".