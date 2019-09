Kanske teknologi kunde hjälpa oss att hålla våra nordiska anor vid liv?

Jag vill utvidga Corinna Vahteras (HBL Debatt 14.9) beskrivning av svårigheterna i nordiskt samarbete om man inte kan skandinaviska. Jag har i mitt arbete haft turen att delta i nordiskt samarbete som har fortsatt oavbrutet sedan 1950-talet. Finländarna har då alltid talat svenska och förstått – bättre eller sämre – de övriga nordiska språken utom isländska. Islänningarna har nämligen pratat danska i dessa sammanhang för att isländska ändå är så svårt. Vi är alltså inte ensamma med att använda ett annat språk i det nordiska samarbetet. Detta gäller alltså nordiskt samarbete på statsnivå. Min uppfattning är att kolleger från Danmark medger att de inte riktigt förstår svenska och de från Sverige kämpar med "finlandssvenskan" och norskan. Med denna takt kommer engelskans inverkan slå hårt även inom vårt nordiska samarbete.

Som tur är har vi nu en minister för nordiskt samarbete i Finland som kunde påverka utvecklingen åt ett sundare mer nordiskt håll.

Kanske teknologi kunde hjälpa oss att hålla våra nordiska anor vid liv? Vi litar på att vi under denna regeringsperiod genom statliga informationskampanjer får utspritt mera aktuella kunskaper om alla nordiska länder, särskilt om Sveriges och Finlands långa historia. Så att det inte kommer som en överraskning för svenskarna att man också pratar svenska som modersmål i Finland. Svenskarna känner nämligen nog till tvångssvenskan, men mindre det att finlandssvenskan är något helt annat och förknippas starkt med skandinavisk kultur. Kanske ett motsvarande minnesmärke som just avtäcktes på Skillnaden borde finnas i Stockholm? Kanske skolor kunde ha gemensamma lektioner i skandinaviska via Skype?

En gång i tiden jobbade jag som sekreterare i Ole Norrbacks och Jukka Liedes' utredning om nordisk grannlands-tv. Det skulle ha varit fint om lösningen skulle ha hållit. Och inte bara bibehållit, men utökat utbudet av grannlands-tv inom Norden. I det EU som vi har nu borde Norden utöka sitt samarbete i vardagen, mellanstatligt och inom yrkesvärlden. Vi finländare har en enorm kulturell och teknologisk kapacitet och potential att erbjuda även i Norden. Vi ska värna om den och inte bidra till en anglifiering av vår verksamhet!