Melodifestivalens yngsta deltagare gick direkt till final

Hanna Ferm & Liamoo gick direkt till final med bidraget Hold You under Melodifestivalen deltävling två i Malmö. Bild: Johan Nilsson/TT

15-åriga Malou Prytz var först att gå direkt till final i årets andra deltävling av Melodifestivalen. Och favoriterna Hanna Ferm & Liamoo höll för trycket.

Mot alla odds – de flesta bettingbolag tippade på att Malou Prytz skulle komma näst sist i deltävlingen – tog sig Malou Prytz till final i Melodifestivalen. I sin presentationsvideo berättade 15-åringen från småländska Ryd att hon alltid varit blyg, men när hon väl står på scenen händer någonting. Och det tycks tittarna ha hållit med om.

Prytz kommer nu tävla mot betydligt mer rutinerade kollegor i finalen. Kan hennes I do me ta hem hela tävlingen?

– Det är jättestort. Jag tror att det är allas dröm – de som vill hålla på med musik – att vara med i en så här stor musiktävling. Sveriges största musiktävling, sade hon till TT inför tävlingen.

Precis som bettingbolagen tippade gick Hanna Ferm & Liamoo direkt till final i Friends arena. Deras låt Hold you har varit en förhandsfavorit under Melodifestivalsveckan.

– Jag är så jävla lycklig just nu. Jag älskar er, ropade Hanna Ferm från scen.

Inför andra deltävlingen hade Hanna Ferm och Liamoo seglat upp som förhandsfavoriter. I Melodifestivalsklubbens undersökning vill hela 40 procent av publiken se de tidigare "Idol"-deltagarna i final.

De har omgivits av romansrykten ända sedan de sjöng duett i Idol, där båda deltog 2016 respektive 2017. Men själva förnekar de alla rykten och tar upp dem i en blinkning i låttexten. "Hold you" är det närmsta en ballad som den andra deltävlingen kom, något som gick hem hos publiken – precis som Wiktorias låt i den första deltävlingen.

När publiken sagt sitt så var det fem artister som tävlade om två finalplatser samt två ytterligare platser i Andra chansen.

Andreas Johnson, Malou Prytz, Oscar Enestad, Jan Malmsjö, Vlad Reiser, Hanna Ferm & Liamoo och Margaret. I nämnd ordning gick de ut och tog scenen med så mycket storm de bara mäktade med.

Vlad Reiser och Andreas Johnson gick till Andra Chansen. Oscar Enestad och 86-årige Jan Malmsjö fick tacka för sig redan i den första sållningen.

Den andra deltävlingen i Malmö arena inleddes med att programledarna Sarah Dawn Finer, Marika Carlsson, Eric Saade och Kodjo Akolor drog en sketch där de två sistnämnda blev kvar på vägarna på grund av motorstopp. I stället drog tjejerna i gång en rap-battle själva i arenan, där de både hånade och sågade varandra.

– En äkta artist leder inte "Så ska det låta", sjöng Marika Carlsson riktat till sin kollega Sarah Dawn Finer.

I slutet av röstningen återkom de till sina kära programledarkollegor, som fortfarande tampades med husbilen som stod still i kylan.

– Ja ja, vi ska bara sätta dit en sista regel, sen är vi good to go, sade Kodjo via videochatt.

– Regel, ni håller väl inte på att renovera ett hus? frågade Sarah Dawn Finer.

Så killarna var aldrig med och ledde showen i kväll. En inte alldeles dålig gissning är att de finns med på ett större hörn nästa gång.

Vlad Reiser, en av kvällens debutanter, hade inför genrepet aldrig någonsin sjungit för publik. Och han klarade sig till Andra chansen.

– Tack så jättemycket Malmö, tack Sverige för att jag får uppträda för första gången på den här scenen! ropade Vlad när han genomfört sitt bidrag.

Inför var han mer osäker och trodde antingen att han skulle bli jätterädd och glömma allt eller ta energi från publiken och leverera storslaget.