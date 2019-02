Andelen unga vuxna som varken arbetar eller studerar har minskat – Saarikko: De är fortfarande för många

Varken studier eller jobb

Neet är en grupp unga vuxna som varken arbetar eller studerar och därför riskerar att fastna i långtidsarbetslöshet. Förkortningen står för not in employment, education or training.

Andelen neet-ungdomar mellan 20 och 24 år var år 2015 15,1 procent. 2018 var motsvarande siffra 11,8 procent.

En speciellt stor förbättring syns bland unga män. År 2015 var nästan 17 procent av männen i åldern 20-24 år utan arbete eller studier. 2018 hade andelen minskat till cirka 12 procent.

Arbetssökande personer under 25 år har också minskat. 2015 var 47 000 personer registrerade som arbetssökande vid någon arbetskraftsbyrå, 2016 var 46 000 personer registrerade, 2017 var 38 000 personer registrerade och 2018 32 000 personer.