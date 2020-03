Amy Klobuchar hoppar av – här är de fyra som slåss om Demokraternas kandidatur

På måndagen meddelade både Pete Buttigieg och senare Amy Klobuchar att de ger upp sina försök att bli USA:s nästa president. Nu återstår tre äldre vita män och en kvinna.

Minnesotasenatorn Amy Klobuchar ger upp sitt försök att bli Demokraternas kandidat till USA:s presidentpost.

Hon ställer sig bakom Joe Biden, vilket även Pete Buttigieg uppges göra.

Klobuchar är på väg Dallas, i delstaten Texas, där hon kommer att ställa sig sida vid sida med sin tidigare konkurrent Joe Biden när han håller valmöte, meddelar hennes kampanjstab.

Klobuchar lanserade sig själv som en pragmatisk mittenkandidat, men nådde inte upp till ett tvåsiffrigt antal procent i nationella opinionsmätningar där hon ställdes mot sina primärvalskonkurrenter. Vid de nomineringsmöten som varit gjorde hon bäst ifrån sig i delstaten New Hampshire, där hon fick knappt 20 procent av rösterna.

I ett primärval där vänsterkandidaten Bernie Sanders blivit favorit och tagit en tidig ledning i antal delegater har flera kandidater gjort upp om mer mittenorienterade väljares röster. Där har Joe Biden, som tog en viktig seger i helgens nomineringsmöte i South Carolina, och New York-miljardären Mike Bloomberg dragit ifrån.

Pete Buttigieg, som också hoppade av primärvalet efter helgens nomineringsmöte i South Carolina, är enligt en av sina rådgivare också på väg att ge sitt stöd till Biden.

Det betyder att fyra kandidater nu återstår.

Bernie Sanders, 78-årig senator från Vermont som blev världskänd när han tampades med Hillary Clinton om Demokraternas nominering inför det förra presidentvalet 2016. Har tidigare varit borgmästare i Burlington, filmskapare och suttit i USA:s representanthus. Politiskt betecknar han sig som demokratisk socialist och "outsider", han har bland annat kampanjat för gratis högskoleutbildning och framhållit de skandinaviska ländernas välfärdssystem som ett föredöme. Bland hans profilfrågor finns även klimatåtgärder. Lockar många unga, kampanjar ofta med den karismatiska representanthusledamoten Alexandria Ocasio-Cortez som gett honom sitt stöd.

Opinionsstöd nationellt: 29,6 procent.

Antal delegater: 56 (1 991 krävs för att väljas till partiets president kandidat).

Joe Biden, 77-årig tidigare vicepresident till Barack Obama och mångårig senator (i 36 år) från Delaware. Betonar ofta sin erfarenhet, sin breda utrikespolitiska kunskap och sin arbetarbakgrund. Bidens släktingar jobbade i gruvindustrin. Har fått stöd från viktiga fackförbund och tros kunna ge president Donald Trump en match om stödet från USA:s vita arbetare. Den frispråkige Biden har dock visst politiskt bagage, tidigt i sin karriär plagierade han ett tal och i fjol anklagades han av flera kvinnor för att vara för närgången.

Opinionsstöd nationellt: 18,8 procent.

Antal delegater: 48.

Den 78-årige Mike Bloomberg grundade 1982 det medie- och informationsbolag som bär hans namn och som är ett av världens största. Var borgmästare i staden New York under tre mandatperioder, mellan åren 2002 och 2013. På papperet har han tidigare varit republikan, men han gick i fjol med i Demokraterna. Den förmögne Bloomberg har skänkt stora summor till organisationer och politiker som jobbar för skärpta vapenlagar och för klimatåtgärder. Har i mer än tio år flirtat med tanken på att ställa upp i ett presidentval och gav sig sent i höstas in i leken. Har hoppat över de tidiga primärvalsdelstaterna och satsat allt på supertisdagen.

Opinionsstöd nationellt: 16,4 procent.

Antal delegater: -

Elizabeth Warren, 70-årig senator från Massachusetts som gjort sig känd som en progressiv vänsterpolitiker med hög svansföring. Undervisade i juridik på flera universitet innan hon valdes in i senaten 2012. Warrens prioriterade fråga är kampen mot korruption. Hon vill se till att alla har sjukförsäkring, reformera systemet för studielån samt hårdare reglera finanssektorn. Och hon vill införa en skatt för de 0,1 procent av amerikanerna som är rikast. Är känd för att ha en plan för det mesta, på hennes kampanjsida finns över 75 planer. Fick nyligen stöd av prestigetidningen The New York Times ledarredaktion (tillsammans med Minnesotasenatorn Amy Klobuchar).

Opinionsstöd nationellt: 11,8 procent.

Antal delegater: 8.

Dessutom är kongressledamoten från Hawaii, Tulsi Gabbard, med och tampas om nomineringen.