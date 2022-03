Amnesty: Rika länder gav falska löften i pandemin

I årsrapporten "The state of the world’s human rights” konstaterar Amnesty att stater och företagsjättar har fördjupat den globala ojämlikheten.

Effekterna av detta har skadat redan marginaliserade grupper, däribland de som lever i ihållande fattigdom.

I rapporten konstateras också att minst 67 länder antog nya lagar under 2021 som begränsade yttrande-, mötes- eller föreningsfriheten.

I USA lades över 80 lagförslag fram i 36 delstater i syfte att begränsa mötesfriheten.

I Ryssland har regeringen använt sig av ansiktsigenkänning för att genomföra storskaliga gripanden av fredliga demonstranter.

I Kina har myndigheterna krävt att internetleverantörer stryper tillgången till hemsidor som “äventyrar nationell säkerhet” och blockerar appar där kontroversiella ämnen som Xinjiang och Hongkong diskuteras.

Källa: Amnesty International