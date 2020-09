Amnesty larmar om tortyr och våldtäkter på flyktingläger

Flyktingar och migranter utsätts återkommande för tortyr, sexuellt våld och tvångsarbete på libyska flyktingläger, rapporterar Amnesty. EU samarbetar med Libyen för att dämpa inflödet av flyktingar till Europa.

EU samarbetar med Libyen för att hejda tillströmningen av migranter till Europa, och för att återsända flyktingar till den afrikanska kontinenten.

Men förhållandena på de libyska lägren är omänskliga, hävdar människorättsorganisationen Amnesty Internationell i rapporten Between Life and Death: Refugees and Migrants Trapped in Libya's Cycle of Abuse.

Den menar att flyktingarna och migranterna hålls fängslade i statliga och inofficiella anhållningscentra där de regelbundet utsätts för tortyr, sexuellt våld och tvångsarbete. Kaisa Korhonen på Amnestys Finlandsavdelning betecknar övergreppen som chockerande.

"De befinner sig i en ond cirkel av människorättsförbrytelser. Och nu presenterar EU-kommissionen en flyktingpolitik som ska stärka unionens samarbete med länder som Libyen, för att dämpa migrationen", säger Kosonen i ett pressmeddelande.

Amnesty har talat med människor som blivit ögonvittnen till övergrepp på asylsökande. Allt från stölder och tvångsarbete till våldtäkter, tortyr och dråp har förekommit. En del migranter har flyttats till inofficiella anhållningscentra, andra befinner sig på okänd ort och ytterligare en grupp har massdeporterats från östra Libyen.

Många har inte tillgång till rent vatten eller möjlighet att tvätta sig. Trängseln gör att coronaepidemin kan härja fritt bland flyktingarna. Många har dött i misären. De ögonvittnen Amnesty talat med har i många fall varit anhöriga till offren.

"Libyen har blivit extremt fientligt mot dem som söker ett tryggare liv. Trots det fortsätter EU och dess medlemsländer år 2020 en politik som exponerar tiotusentals för människorättsbrott", säger Korhonen.