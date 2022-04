Amnesty: Fifa måste göra mer i Qatar inför VM

Ytterligare en rapport om missförhållanden i Qatar presenteras nu inför fotbolls-VM. Enligt Amnesty International arbetar säkerhetsvakter under tvångsliknande arbetsförhållanden, även i samband med VM-arrangemang.

I rapporten "They think that we're machines" konstaterar Amnesty att säkerhetsvakter som man intervjuat, alla migrantarbetare, jobbar tolv timmar om dagen, ofta flera månader i sträck utan ledighet.

Detta trots att det inte är tillåtet att arbeta mer än 60 timmar i veckan och att man ska ha en dag ledigt i veckan. De som ifrågasätter arbetstiden kan bli avskedade.

"Trots framstegen som Qatar gjort under senare år visar våra utredningar att det fortfarande sker systematiska och strukturella övergreppen i den privata säkerhetsbranschen, som kommer att vara allt mer efterfrågad under VM", säger Stephen Cockburn, chef för ekonomisk och social rättvisa på Amnesty International, i ett pressmeddelande.

Amnesty trycker nu på för att myndigheterna i Qatar ska vidta omedelbara åtgärder för att skydda arbetare och ställa förövarna till svars. Och man vill med rapporten sätta tryck på Internationella fotbollsförbundet Fifa:

"Med bara månader kvar till VM måste Fifa fokusera på att göra mer för att förhindra övergrepp i den farliga privata säkerhetssektorn, om man vill undvika att turneringen förknippas med ännu fler övergrepp", säger Cockburn.

"Fifa måste också använda sitt inflytande för att sätta press på Qatar att implementera sina reformer och tillämpa sina lagar bättre. Tiden rinner iväg snabbt. Om bättre rutiner inte etableras nu kommer övergreppen fortsätta långt efter att fansen åkt hem".

Qatar har kritiserats för usla arbetsförhållanden under uppbyggnaden av arenor och infrastruktur infört VM. Flera miljoner migrantarbetare, främst från länder i Sydostasien har arbetat i landet inför VM.

Enligt uppgifter i brittiska The Guardian har minst 6 500 migrantarbetare mist livet i Qatar sedan landet 2010 tilldelades årets VM.

Herrarnas VM avgörs i november-december.