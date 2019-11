Amirkhani vill sluka hela äpplet i New York

UFC-fightern Makwan Amirkhani vill chocka New York och slå hemmasonen Shane Burgos i mytomspunna Madison Square Garden. En seger skulle slunga fjäderviktaren upp på rankningslistan och ge en skjuts mot ännu större matcher.

Natten till söndag ordnas en av årets mest efterlängtade UFC-matchkvällar i New York. Den stjärnspäckade UFC 244-galan kulminerar i supermötet mellan veteranerna Nate Diaz och Jorge Masvidal – men före det vill en viss Makwan Amirkhani stjäla showen.

– Jag tror att jag just nu står i de andras skugga men på lördag stiger jag fram. Bara jag får chansen så ska jag visa världen vad jag går för, säger Amirkhani till finska medier under mediedagen i New York.

Den 30-åriga finländaren möter hemmasonen Shane Burgos i fjäderviktsklassen. Amirkhani, som vunnit fem av sex matcher i UFC, möter för första gången en motståndare från den officiella rankningslistan. Burgos, som likaså vunnit fem av sex duster i UFC, är tolva på listan som toppas av viktklassens mästare Max Holloway.

De senaste åren har Amirkhani tävlat sparsamt men i år har han lagt i en högre växel. I juni tog han en snygg seger över britten Chris Fishgold då han låste in ett anakondastryptag i andra ronden. Nu känner sig 30-åringen bättre än någonsin förr. Efter matchen mot Fishgold i Stockholm tillbringade han sommaren i Irland på superstjärnan Conor McGregors tränare John Kavanaghs gym.

– Jag är mer än redo. Så redo som en fighter kan vara. Jag har koncentrerat mig mycket på min kondition och kanske ännu mera på det mentala inom fighten.

Till Burgos matchstil hör att pressa hela tiden och högklassig stående kamp. Amerikanen kan dock också avsluta matcher på marken med stryptag och lås.

– Det passar mig bra. Välkommen, säger Amirkhani om motståndarens stil.

Självsäkra Amirkhani bryr sig varken om de bländande ljusen i MSG eller att han enligt experter slår ur underläge mot New York-killen Burgos.

– Det kvittar. Jag har tystat hemmapubliken förr också. Jag har inget att säga om honom. Jag bryr mig inte om honom. Jag är tacksam att han finns, är i god form och är här för att ge mig ett bra motstånd, säger Amirkhani.

Amirkhanis sjunde UFC-match är hans första på nordamerikansk mark. I Europa är han redan ett bekant namn men i USA är han rätt anonym – åtminstone tills vidare.

– En ny raket avfyras här. Jag har funderat över hur jag ska stjäla showen. Jag vill inte ha en bit av tårtan, jag vill ha hela tårtan. Jag har tänkt ut allt: hur jag går mot stålburen, vad jag släpper ur min mun, hurdana gester jag använder.

Om Amirkhani vinner kommer han med all sannolikhet att platsa på UFC:s fjäderviktsrankning nästa vecka. En plats i rankningen öppnar dörrar till ännu större matcher.

– Jag har min blick fäst på mästaren Max Holloway så länge han har titelbältet. Om någon annan vinner titeln så sätter jag blicken på honom. Så fortsätter jag ända tills jag har UFC-titeln, säger Amirkhani.

I och med att Amirkhani är på väg uppåt har rykten om en UFC-matchkväll i Finland dykt upp igen. En hemmamatch står på Amirkhanis önskelista på vägen mot den absoluta världstoppen.

– Om jag vinner här så är det möjligt att UFC kommer till Finland. Och om UFC kommer till Finland så brädar det Dublin, säger Amirkhani och syftar på en av de galnare matchkvällarna då träningskompisen McGregor lyfte taket i sin hemmastad med en knockoutseger i första ronden i juli 2014.