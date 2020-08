Amerikanska flottan fördömer Kaepernick-video

Den amerikanska flottan har, genom ett av sina specialförband, gått ut och fördömt en video där en man iklädd en röd Colin Kaepernick-tröja attackeras av hundar under ett evenemang på elitstyrkan Navy Seals museum i Fort Pierce, Florida, förra året.

Klippet publicerades i sociala medier i januari 2019, tillsammans med texten "Colin Kaepernicks stand-in Josh attackeras av fem Navy Seals-hundar för att inte ha stått upp under nationalsången vid en insamling vid Navy Seals museum", men blev viralt först under söndagen, enligt The Guardian.

Videon refererar till att Colin Kaepernick, tidigare quarterbackstjärna i den amerikanska fotbollsligan NFL, för knappt fyra år sedan började knäböja under den amerikanska nationalsången i samband med matcher för att uppmärksamma förtryck och polisvåld mot svarta i USA.

Rasfrågan har på nytt präglat den amerikanska samhällsdebatten under de senaste månaderna efter flera uppmärksammade fall där poliser använt dödligt våld mot obeväpnade svarta personer.

"Budskapet av den här videon är oförenligt med värderingarna hos Naval Special Warfare och den amerikanska flottan (US Navy). Vi ska utreda saken vidare och de initiala indikationerna visar att ingen verksam personal eller utrustning var involverad vid den här fristående organisationens evenemang", skriver specialförbandet Naval Special Warfare Command i ett uttalande som Navy Seals publicerat på sin Twitter.