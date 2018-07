Amerikansk hedgefond tar över krisande Milan

Serie A-laget AC Milan har ekonomiska problem. Nu tar amerikanska hedgefonden Elliott över den anrika italienska storklubben, skriver AFP.

Den kinesiske ägaren Li Yonghong, som tog över efter Silvio Berlusconi förra året, har inte klarat av att betala en delsumma på cirka 32 miljoner euro till Elliot, som han vid uppköpet lånat 300 miljoner av, och under onsdagsmorgonen bekräftades att den amerikanska hedgefonden tagit över kontrollen av klubben.

Milan ser nu ut att få amerikanska ägare då det har spekulerats i att hedgefonden bara vill sälja till amerikanska investerare.

Milan stängdes nyligen av från de kommande två säsongernas Europa-spel på grund av att de inte uppnått Uefas regler för Financial Fair Play. Elliot-fonden lovade under onsdagen att de kommer gå in med drygt 50 miljoner euro för att stabilisera situationen i klubben.