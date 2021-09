Amerikansk drönarattack i Afghanistan kan ha träffat biståndsarbetare

USA:s sista krigshandling i Afghanistan skulle stoppa en terrorattack. I stället kan drönarattacken av misstag ha riktats mot en biståndsarbetare – som arbetade för en amerikansk organisation, enligt en granskning gjord av The New York Times.

Drönarattacken den 29 augusti, USA:s sista krigshandling efter 20 år i Afghanistan, riktades mot ett tätbefolkat bostadsområde nära huvudstaden Kabuls flygplats.

USA:s försvarsministerium meddelade snabbt att anhängare till IS Khorasan oskadliggjorts och att ett planerat attentat mot flygplatsen avvärjts.

Terrorgruppen hade tre dagar tidigare, genom ett självmordsdåd som dödade närmare 200 människor, slagit till mot folkmassorna som trängdes utanför flygplatsen i hopp om en plats på något av de sista evakueringsplanen.

Bland offren fanns 13 amerikanska soldater och attacken satte USA:s president Joe Biden under hård press. Men oron över fler terrordåd kan ha lett till militära misstag, rapporterar The New York Times.

Den amerikanska tidningen har granskat videofilmer från drönarattacken och hittat flera hål i den officiella versionen.

Enligt USA:s försvarsministerium inträffade en kraftig "sekundär explosion" efter drönarattacken, vilket ska ha visat att fordonet som var måltavla var lastat med sprängmedel. Men enligt tidningen finns inga bevis för en andra explosion, som exempelvis skador på närliggande byggnader.

Bilen ska ha körts av Ezmarai Ahmadi, som arbetade åt en amerikansk biståndsorganisation och själv hade ansökt om att evakueras till USA. Enligt The New York Times granskning kan USA:s militär ha sett hur Ahmadi och en kollega lastade bilen med vattendunkar och misstagit dessa för sprängmedelsbehållare.

Tidningen uppger att tio civila dödades i drönarattacken. Samma uppgift har nått nyhetsbyrån AFP som har pratat med Ezmarai Ahmadis bror.

USA:s försvarsministerium har tidigare medgett tre civila dödsoffer i attacken.

– Drönarangreppet baserades på goda underrättelser och vi tror fortfarande att det avvärjde ett nära förestående hot mot flygplatsen, säger Pentagons talesperson John Kirby i en kommentar till granskningen.

Han lägger till att "inget annat lands militär arbetar hårdare än vi för att förhindra civila offer".