För mig, som kämpat för att få insyn och försöka förstå vad som verkligen hände i Nokia, känns det här som att lyfta på locket till en värld som tidigare bara delvis låtit sig granskas, skriver Carl-Gustav Lindén.

Risto Siilasmaa och Catherine Fredman: "Transforming Nokia: The Power of Paranoid Optimism to Lead Through Colossal Change".

När Nokia sålde sin största affärsverksamhet till Microsoft i september 2013 gick en chockvåg igenom hela Finland, en nation som hamnade på världskartan tack vare mobiltelefonerna. Få utanför bolagets högsta ledning hade insett att detta var enda sättet att rädda ett bolag som bara några år tidigare varit marknadsledaren som sålde över 40 procent av alla mobiltelefoner i världen.

Efter försäljningen fanns bara 7000 personer kvar på lönelistan av mer än 100 000 anställda. Nokia var reducerat till en leverantör av mobilnätverk som kämpade mot svenska Ericsson och kinesiska Huawei och många trodde att hela bolaget hade var sålt.

Hur kunde det gå så illa? Under de senaste åren har det getts ut en rad böcker om Nokias uppgång och fall, inklusive min egen "Nokia och Finland: Rapport från de galna åren" från 2015. Ingen kommer i närheten av det plågsamt detaljerade insiderperspektivet i Risto Siilasmaas bok "Transforming Nokia: The Power of Paranoid Optimism to Lead Through Colossal Change" som han skrivit tillsammans med Catherine Fredman (tidigare spökförfattare till bland andra Andy Groves bok "Only the Paranoid Survive: How to Exploit the Crisis Points That Challenge Every Company" från 1996).

Siilasmaa tog över som styrelseordförande efter den person som en gång var hans idol som företagsledare, den legendariske Jorma Ollila. Men när det hände 2012 hade Ollilas gloria för länge sedan falnat. Han lämnade efter sig ett bolag i djup kris och det gjorde inte saken bättre att Ollila försökte förhindra utnämningen av Siilasmaa till styrelseordförande.

Boken är baserad på de egna erfarenheterna från det att Ollila ringde till Siilasmaa i slutet av rekordåret 2007 för att be honom ta plats i styrelsen. Den operativa ledningen visste att alla mätare stod på rött, Nokia var på väg mot en självförvållad katastrof, men det fick inte styrelsemedlemmarna veta något om. Överhuvudtaget präglades styrelsearbetet av Ollilas kontrollbehov och skicklig användning av asymmetrisk information. Styrelsen påminde mest om en brittisk countryklubb med klädkoder, sittordning och etikettsregler.

Av berättelsen att döma var det heller ingen idé att kräva bättre information eftersom detta vanligtvis slutade med en utskällning av den erkänt explosiva Ollila.

Risto Siilasmaa, entreprenör med bakgrund i mjukvara, insåg att Nokia var illa ute, framför allt med sitt ålderdomliga operativsystem för mobiltelefoner, Symbian, och ett berg av så kallad teknisk skuld, problem som borde ha åtgärdats. Försöken att ta fram operativsystem som kunde utgöra grunden för ett nytt ekosystem av tjänster misslyckades men någon medvetenhet om det allvarliga läget existerade inte i styrelsen. Ollilas standardsvar gick ut på att styrelsen inte ska befatta sig med frågor som är företagsledningens ansvar och är av operativ karaktär, i praktiken allting.

Enligt boken var Nokias största problem att viktig information, framför allt dåliga nyheter, inte nådde fram till dem som fattade besluten. Ett annat problem vara att Jorma Ollila vägrade lämna posten som styrelseordförande.

När Risto Siilasmaa 2 september 2013 ringde till Jorma Ollila, efter att ha berättat för president Sauli Niinistö och statsminister Jyrki Katainen att mobiltelefonerna gick till Microsoft, fick han en utskällning. "Jag försökte vara artig men han exploderade och skrek att jag förstört arvet efter honom."

Nu gick det ju inte riktigt så. Under Siilasmaas ledning har bolaget återfunnit sina rötter. I dag är Nokia ett stort globalt företag inom mobila nätverk och satsar allt på att 5G ska bli en succé. Trots flera stora order från USA och Kina är åtminstone inte aktiemarknaden imponerad men den inkarnation som bolaget genomgått är imponerande.

Risto Siilasmaa delar generöst med sig av sina dyrköpta lärdomar. Samtidigt är det tydligt att han förlorat respekten för Jorma Ollila, som gör allt för att hans egen hjältesaga och historieskrivning ska fortsätta att gälla i Finland och globalt.

Carl-Gustav Lindén