Allt fler unga får diagnosen diabetes typ 2

År 2014 fick 43 personer under 20 år diagnosen diabetes typ 2 i Finland. Tre år senare hade antalet mer än fördubblats.

Institutet för hälsa och välfärd har kartlagt diabetesläget i Finland under åren 2000-2017. Antalet personer med diabetes typ 2 fortsätter år för år att öka. I medeltal konstateras i Finland årligen 20 000 nya fall av sjukdomen.

Trots att majoriteten av de drabbade befinner sig i medelåldern, har under de senaste åren skett en förändring i antalet personer under 20 år som insjuknar. År 2014 var antalet insjuknade under 20 år totalt 43. Tre år senare hade siffran mer än fördubblats, då 98 personer under 20 år diagnostiserades med diabetes typ 2.

"Förändringen är en varningssignal över att de förändringar som skett i ungas levnadsvanor, såsom ökad skärmtid, allt mindre motion och ändrade matvanor, har koppling till ökad vikt och på så vis till att diabetes typ 2 uppstår", säger statistikforskare Martti Arffman i ett pressmeddelande.

Också diabetes typ 1 har ökat i jämn takt under de senaste åren. Årligen får 1 500-2 100 personer i Finland diagnosen diabetes typ 1.