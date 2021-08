Allt fler migranter korsar Engelska kanalen

Över 10 000 migranter har hittills i år tagit sig sjövägen över till England, rapporterar den brittiska nyhetsbyrån PA. Det är betydligt fler än de omkring 8 500 som anlände under hela 2020.

Under onsdagen kom 482 migranter i 21 båtar till England, enligt den brittiska regeringen. Det är det hittills högsta antalet migranter under en dag som illegalt tagit sig in i landet. Många av dem åkte i farligt odugliga båtar.

Att antalet migranter ökar är besvärande för regeringen, som har lovat att minska inflyttningen och hade skärpt gränskontroll som ett av huvudargumenten för brexit.

Inrikesminister Priti Patel har föreslagit en lag som kullkastar asylreglerna och medför betydligt hårdare straff för människosmugglare och de som olagligen tar sig in i Storbritannien.

I juli tillkännagav Patel och hennes franske motpart Gérald Darmanin planer på att mer än fördubbla antalet poliser som patrullerar de franska stränderna.