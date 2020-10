Allt fler covidfall ger allt fler restriktioner: Europa stänger barer och skärper regler om munskydd

Kaféer och restauranger får stänga i Nederländerna, Tyskland begränsar gruppstorleken både i offentliga rum och i privata sammanhang. Flera europeiska länder reagerar med konkreta åtgärder på att coronasmittfallen ökar.

Världshälsoorganisationen WHO kallar nu den europeiska coronasituationen mycket oroväckande. "Covid är nu den femte ledande dödsorsaken och gränsen 1 000 dödsfall per dag har nåtts", säger organisationen i ett uttalande på torsdagen.

Under torsdagen kom också besked om att Storbritannien skärper restriktionerna till följd av ökad smitta i landet. Från midnatt natten mot fredag kommer risken för smitta att uppgraderas från "mellan" till " hög" i huvudstaden London samt i grevskapet Essex, meddelar landets hälsominister Matt Hancock.

– Vi spelar nu alla en viktig roll i att få viruset under kontroll ännu en gång. Så länge vi samarbetar kan vi besegra det, sade ministern i samband med beskedet.

Risknivån "hög" innebär bland annat att umgänge inomhus endast är tillåtet med en begränsad vänkrets.

Frankrike har utropat hälsonödläge ytterligare en gång. Det förra nationella hälsonödläget, som utropades i våras, hävdes i juli.

Som en följd skärps en rad restriktioner och förbud för att bromsa smittan.

– Vi måste agera. Vi måste bromsa spridningen av viruset, sade Frankrikes president Emmanuel Macron under ett tv-sänt tal sent under onsdagskvällen.

Bland annat införs utegångsförbud mellan klockan 21 och 06 i huvudstaden Paris samt åtta andra städer. Totalt kommer över 20 miljoner av Frankrikes drygt 67 miljoner invånare att påverkas av de nya restriktionerna.

Den franska smittspridningen påverkar även EU-parlamentet som ställer in nästa veckas möte i franska Strasbourg till följd av smittrisken. Mötet kommer istället att hållas digitalt.

Ytterligare ett av de länder som skärper restriktionerna är Tyskland – där över 5 000 nya fall av smittan rapporterats under loppet av ett dygn.

Enligt de nya tyska reglerna blir det obligatoriskt att bära munskydd på platser där det är svårt att hålla avstånd. Det här gäller i områden som registrerar över 35 nya smittade per 100 000 invånare under en sjudagarsperiod.

Antalet personer som får samlas sänks till 25 personer i offentliga miljöer och 15 i privata sammanhang – en siffra som kan sänkas ytterligare om smittspridningen inte avtar.

– Jag är övertygad om att det vi gör nu är avgörande för hur vi kommer att ta oss ur denna pandemi, sade den tyska förbundskanslern Angela Merkel i samband med att restriktionerna presenterades.

Andra europeiska länder som har infört, eller kommer att införa, hårdare restriktioner är Spanien, Nederländerna och Nordirland.

I den spanska regionen Katalonien kommer bland annat barer och restauranger att hållas stängda under de kommande 15 dagarna.

I Nederländernas hålls sedan onsdagen restauranger, barer och kaféer stängda och munskydd är obligatoriskt på offentlig plats inomhus för alla över 13 år. Dessutom förbjuds alkoholförsäljning kvällstid.

I Tjeckien påbörjades under torsdagen byggandet av fältsjukhus i huvudstaden Prag till följd av en rekordökning av antalet fall i landet. Under onsdagen rapporterade tjeckiska myndigheter strax under 10 000 nya fall av smittan.