Allsång på Skansen tillbaka efter pandemin

Under årets säsong med SVT-favoriten Allsång på Skansen uppträder bland andra Benjamin Ingrosso, Molly Sandén, Tove Styrke och Jelassi. En liten publik välkomnas tillbaka.

Sanna Nielsen är tillbaka som allsångsledare för sjätte året i rad i SVT-programmet som traditionsenligt sänds från Skansen under sommarmånaderna. I år välkomnas dessutom publiken tillbaka till Allsångsscenen efter fjolårets pandemiuppehåll. Också Yle TV1 sänder programmet som blivit tämligen populärt i Finland.

– Det känns så fantastiskt att få välkomna lite publik och få reaktioner. Det känns fantastiskt, jag kom in här och det började pirra direkt! Det är ingen som tror mig när jag säger så för att det är sjätte säsongen, men det är ett år sedan sist och jag har också levt med att inte stå på scenen, säger Sanna Nielsen.

Utmaningen för årets säsong blir att hitta balansen mellan tittare och publik på plats, tror Nielsen.

– Det blir lite nytt, vi har publik men vi har fortfarande pandemi. Vi har inte gjort det här programmet med lite publik tidigare och det är fortfarande regler som ska följas. Den balansen blir lite speciell, så det kommer nog att ta något program innan man kör in sig i det där, säger hon.

En av de första artisterna ut är Molly Sandén, som släppte albumet Dom ska veta i år. Sandén har även uppmärksammats på Oscarsgalan 2021, eftersom hon gör en av rösterna i filmen Eurovision song contest: The story of fire saga. I avsnittet får hon sällskap av bland andra komikern Per Andersson och artisterna Lisa Nilsson, Pernilla Andersson, Anis Don Demina och Sami.

Allsång på Skansen bjuder även på flera av årets Melodifestivaldeltagare. I det andra avsnittet dyker Eric Saade upp, medan Eva Rydberg och Ewa Roos får chans att showa i det tredje avsnittet. Den 27 juli är det dags för Melodifestivalvinnaren Tusse Chiza att kliva upp på Allsångsscenen, tillsammans med bland andra Arvingarna, Cherrie och Eagle-Eye Cherry.

På popfronten kan tittarna se fram emot Thomas Stenström, Tove Styrke, Newkid och Sabina Ddumba.

Den 10 augusti är det dags för "Allsångsscenen är din" – det extraavsnitt som sänds efter att den vanliga allsången har slutat. Här får en artist får breda ut sig med egna låtar under en timme – och den här gången är det Benjamin Ingrossos tur. Under året släppte han albumet"En gång i tiden.

– Det känns skitstort, superärofyllt! Speciellt med de artister som har gjort det här innan. Jag ska verkligen göra mitt bästa så det ska bli så bra som det kan bli, säger Benjamin Ingrosso.

"Allsång på Skansen" har premiär den 29 juni och det sista avsnittet sänds den 17 augusti.