Allmän frågestund om coronavaccin på tisdag – skicka in din fråga på förhand

Senast klockan 16.30 på tisdag bör personer som vill ställa frågor om coronavaccin skicka in sin fråga. Frågorna besvaras av Institutet för hälsa och välfärds vaccinexperter en timme senare.

Institutet för hälsa och välfärd ordnar en allmän frågestund om coronavaccinerna på tisdag kväll.

Frågestunden inleds klockan 17.30 och pågår i en timme.

I frågestunden deltar institutets överläkare Hanna Nohynek och sakkunnigläkaren Emma Kajander. Frågestunden inleds med att experterna kort presenterar vaccinationsläget.

Frågestunden sker på finska och tolkas till finskt teckenspråk.

Institutet ber allmänheten skicka in sina frågor på förhand via en webbenkät. Enkäten stänger en timme innan frågestunden inleds. Under själva frågestunden är det inte möjligt att ställa frågor.

Institutet påminner om att experterna besvarar allmänna frågor om vaccinerna, men de kan inte ta ställning till frågor om individers personliga hälsotillstånd.