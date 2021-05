Alla länder måste undvika restriktiva åtgärder som påverkar vaccinförsörjningskedjorna

Överföringen av kunskap och teknik måste också underlättas, så att fler länder kan producera vacciner.

Endast 2,1 procent av befolkningen i Afrika har hittills vaccinerats mot covid-19. Vi måste överbrygga vaccinationsklyftan mellan utvecklade ekonomier och utvecklingsländer – det är både moraliskt rätt och ligger i allas intresse.

Pandemin dödar fortfarande tusentals människor varje dag. Med den nuvarande takten kommer man inte att ha vaccinerat hela världen förrän 2023, trots att en hög vaccinationsgrad är det enda sättet att stoppa pandemin. Det behövs globala multilaterala åtgärder för att öka vaccinproduktionen och påskynda vaccineringen i hela världen. Detta har varit EU:s princip ända sedan pandemin började och principen fastställdes också nyligen av G20-ledarna.

Vaccinering är en förutsättning för att de restriktioner som bromsar våra ekonomier och begränsar våra friheter ska kunna hävas. Restriktionerna har förvisso drabbat hela världen, men tynger utvecklingsländerna ännu mer.

Om vaccinationsklyftan består, riskerar den att vända de senaste årtiondenas trend med minskande fattigdom och minskande global ojämlikhet. Kostnaden för uteblivna åtgärder är garanterat mycket högre för de utvecklade ekonomierna än den samlade kostnaden för att hjälpa till att vaccinera hela världen. Därför välkomnar EU Internationella valutafondens föreslagna plan, som ska göra det möjligt att vaccinera 40 procent av världens befolkning under 2021 och 60 procent senast fram till mitten av 2022.

För att uppnå detta mål måste vi bekämpa "vaccindiplomati", där tillhandahållandet av vacciner kopplas till politiska mål, och "vaccinnationalism". Hittills har EU varit den enda globala aktör som både vaccinerar sin egen befolkning och samtidigt exporterar vacciner till låginkomstländer. Detta kan alla européer vara stolta över.

Under 2020 stödde EU forskning om och utveckling av vacciner i stor skala och bidrog på ett betydande sätt till den nya generationen av mRNA-vacciner. EU har enligt WHO producerat omkring 40 procent av de doser som hittills använts globalt. EU har exporterat 240 miljoner doser till 90 länder, vilket är ungefär samma mängd som har använts inom EU.

EU och dess medlemsländer och finansieringsinstitut – det så kallade Team Europe – donerar även vacciner till behövande grannländer, särskilt på västra Balkan. Team Europe strävar efter att donera ytterligare minst 100 miljoner doser till låg- och medelinkomstländer före utgången av 2021.

Dessutom har Team Europe donerat 2,8 miljarder euro till Covax (ett FN-stött vaccinprojekt, red:s anm.) och är därmed den främsta bidragsgivaren till detta initiativ, som gör det möjligt för fattigare länder att få tillgång till vacciner. Ungefär en tredjedel av alla Covax-doser som hittills levererats har finansierats av EU. Denna insats är dock långt ifrån tillräcklig för att förhindra att vaccinationsklyftan växer. För att överbrygga den bör de länder som har de nödvändiga kunskaperna och resurserna öka sin produktionskapacitet.

I samarbete med vaccintillverkarna arbetar vi för att öka EU:s vaccinproduktionskapacitet till mer än tre miljarder doser per år före slutet av 2021. Våra europeiska industripartner har lovat att leverera 1,3 miljarder doser vaccin utan vinst till låginkomstländer och till nedsatta priser till medelinkomstländer i år. De har också åtagit sig att leverera över 1,3 miljarder doser under 2022, varav flera kommer att levereras via Covax.

Afrika importerar 99 procent av sina vacciner. Här behövs en förändring och därför håller vi på att lansera ett initiativ med afrikanska partner för att öka tillverkningskapaciteten i Afrika för vacciner, läkemedel och medicinsk teknik.

Alla länder måste undvika restriktiva åtgärder som påverkar vaccinförsörjningskedjorna. Överföringen av kunskap och teknik måste också underlättas, så att fler länder kan producera vacciner. För att påskynda tekniköverföringar kommer EU att lägga fram ett nytt förslag inom ramen för WTO i början av juni.

Coronapandemin har påmint oss om att hälsa är en global kollektiv nyttighet. Vår gemensamma globala insats för att överbrygga vaccinationsklyftan måste vara ett första steg mot ett verkligt globalt hälsosamarbete.

EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, vice ordförande för EU-kommissionen