Alkos försäljning ökade i juli – trenden med alkoholfria drycker stärktes

Alkos försäljning ökade med 14,7 procent i juli i jämförelse med samma tid i fjol.

I juli ökade Alkos literförsäljning med 14,7 procent jämfört med juli i fjol. Också trenden med alkoholfria drycker förstärktes, uppger Alko i ett pressmeddelande.

Försäljningen av alkoholfria produkter ökade med 17,2 procent i juli respektive 13,8 procent i juni. Framför allt ökar intresset för alkoholfritt vin och alkoholfri öl.

Alko uppger att försäljningen ökat under coronaepidemin då restauranger varit stängda och gränstrafiken varit begränsad. Att restriktionerna hävdes under sommaren väntas ge avtryck i försäljningen under de kommande månaderna.

Alko påminner kunderna om god handhygien, att hålla säkerhetsavstånd och att gärna betala med kort i butikerna.