Alkoholkonsumtionen fortsätter att påverkas av coronavåren

Alkos försäljning växte med 19 procent jämfört med maj 2019.

Förra månadens alkoholförsäljning växte åter jämfört med i fjol. Alkos försäljning ökade redan i mars med 9,3 procent och i april med 22,4 procent, i jämförelse med året innan.

Siffran för Alkos försäljning i maj är 19 procent högre än maj 2019. Ökningen förklaras till viss del av stängningen av restaurangerna och reseförbudet.

Alkos majförsäljning ökade i alla produktkategorier, förutom de alkoholfria dryckerna. Mest ökade försäljningen av rosévin, där siffran är hela 75 procent högre än 2019. Rödvinsförsäljningen ökade med 23 procent och vitvinet med 25 procent. Övriga starka alkoholdryckers försäljning växte med 19 procent.

– Vårens undantagstillstånd har styrt kunderna till Alko. I fortsättningen kommer vår försäljning naturligtvis att påverkas av att restaurangerna öppnar och att restriktionerna hävs. Omfattningen av det är svårt att förutspå, säger Alkos vd Leena Laitinen i ett pressmeddelande.

Under årets fem första månader har Alkos literförsäljning ökat med 12 procent. Under coronatiden har literförsäljningen varit sammanlagt 17,2 procent högre än förra året. Kunderna har ökat med 3,5 procent under tiden mars–maj.

Det har också synts ändringar i kundbeteendet under undantagstillståndet.

– Kundmängden har varit en aning större i början av veckan och under morgontimmarna och medelköpet är större än normalt. Fredag och lördag är fortsättningsvis veckans livligaste försäljningsdagar, säger Laitinen.