Alice Boman sjunger om sina hjärtslag, Maia Hirasawa om att släppa taget och Childish Gambino om diskriminering i USA. De har gjort några av veckans bästa låtar.

Det är något magiskt med svenska Alice Bomans musik. Hon är i sin egen värld, både lyriskt och musikaliskt. Ljudbilden är dov, men hennes sång och de olika instrumentelementen hörs tydligt. Boman låter sin röst vara talande eller opretentiöst sjungande, men samtidigt känner man varje uttryck och känsla i den. Därför är hennes sånger också effektfulla, inte minst nya singeln Heartbeat.

Låten är andra singeln Boman släpper i år och hon har själv sagt att den är speciell eftersom den formades på olika orter. Hon skrev texten i Stockholm och spelade in sången i Malmö, medan saxofonspelet och de andra instrumentdelarna gjordes på olika ställen. Det kanske också förklarar den fragmenterade känslan i låten. Ändå är det inte spretigt. När Boman sjunger "Can you hear my heartbeat" är det som om hon sjunger direkt till mig, och det är inte alla artister som lyckas med det.

"Det var bröllop, det var varmt, man skulle vara lycklig. På en sån fest ställs kärleken på sin spets, men det är också då man kan inse att det är dags att släppa taget". Det har svenska popartisten Maia Hirasawa sagt om sin nya singel Jag väljer inte dig. I en riktig sommarpoplåt proklamerar Hirasawa att hon inte väljer "dig", och att personen i fråga inte heller väljer henne.

Hirasawa har varit aktiv som artist i över tio år och släppte sitt senaste album för bara två år sedan. Ändå är jag glad att hon nu är tillbaka med den här låten. Det är inte en rosaskimrande text, men samtidigt är låten klädd i ett svenskpoppigt format vilket skapar en perfekt balans.

Det mesta har redan blivit skrivet om amerikanska rapartisten och producenten Childish Gambinos nya låt This Is America. Men om någon ännu har missat den är det bara att lyssna på låten och se den extremt välproducerade och viktiga musikvideon där Childish Gambino lyfter upp allt från diskriminering till den amerikanska vapenfetischismen.

Anna Lillkung