"Ålevangeliet" med på New York Times-lista

Patrik Svenssons bok Ålevangeliet finns med på New York Times lista över årets 100 bästa böcker. Andra böcker på listan är titlar som Barack Obamas Ett förlovat land och Hilary Mantels Spegeln och ljuset.

Ålevangeliet tilldelades 2019 Augustpriset i fackboksklassen.

– Det är alltid väldigt roligt med bekräftelse, men det är ju en bok av 100 så vi ska inte plocka fram den största blåsorkestern. Men kanske en stråkkvartett åtminstone, säger Patrik Svensson till DN.

Under titeln The book of eels släpptes Ålevangeliet i USA och har fått genomgående positiva recensioner. Den har även hamnat på listor över årets bästa böcker hos Publishers Weekly och Time Magazine samt nominerats till Goodreads Choice Awards.