Höjdpunkten under temakvällen om Iggy Pop är Jim Jarmuschs furstligt underhållande Gimme Danger som varvar risiga spelningar med töntiga undervisningsfilmer.

Ifall Patti Smith är punkrockens gudmoder så är Iggy Pop alias Jim Osterberg dess gudfader, låt sen vara att karlen knappast bryr sig om den äran. Se här en musiker och sångare som i en ålder av 71 fortfarande tenderar att gå sina egna vägar – med eller utan bar överkropp.

Mera om detta i Yle Teemas lördagsbredsida där det strikt musikaliska varvas med två nyproducerade dokumentärfilmer. Först ut är American Valhalla som lyfter fram samarbetet mellan Iggy och Queens of the Stone Age-mannen Josh Homme.

Otippat, visst, men det visar sig vara en match made in heaven som resulterar i såväl ny musik som en turné – Post Pop Depression – där Iggy och Homme får sällskap av bland annat Arctic Monkeys-trummisen Matt Helders.

Och när gänget i den därpå följande konsertfilmen, inspelad i The Royal Albert Hall i maj 2016, intar scenen är det tuta och kör. Här hör vi Iggys största nummer, såsom Lust for Life och Passenger, som varvas med nyskrivet material. Inte ens den propra inramningen sätter käppar i hjulet, skjortan åker av redan i öppningsnumret.

Kvällens huvudattraktion är hur som helst Gimme Danger, en några år gammal helaftonsdokumentär som också drar in Stooges, det närmast mytomspunna husbandet som var punk (alternativt garage) redan innan punken kom på modet. Filmen är regisserad av Jim Jarmusch som inte drar sig för att kalla Stooges för "världens bästa rockband" (gärna opponerar man sig på den punkten).

Det säger mycket om andan i filmen, det mest kärleksfulla av porträtt. Lite vemodigt blir det ju också, med tanke på att samtliga originalmedlemmar – med undantag för snorungen Osterberg – vid det här laget gått bort.

Dokumentären börjar i slutet, år 1973, då Iggy och Stooges spelningar blivit så kaotiska att det bara är att packa ihop och åka hem till mamma, bokstavligt talat. Vad man inte kan veta är att bandet trettio år senare skall göra comeback, nu med James Williamson på gitarr (bröderna Asheton, Ron och Scott är givetvis också ombord).

Fast nu ska vi inte gå sakerna i förväg. Året är 1965 när Iggy, trummisen, bildar sitt första band, The Iguanas. Följande i turen står The Prime Movers. Efter en sejour i Chigago där Iggy lirar med blueskillarna bildas sedan The Pyschedelic Stooges.

Samarbetet med tomtarna i MC5, en annan punkpionjär, resulterar så småningom i ett skivkontrakt med Elektra. New York, Chelsea Hotel och Nico nästa, men när det gäller det tidstypiska fred och kärlek-stuket är Iggy på sin vakt. "Musikaliskt var det mycket som stank, någon måste säga det".

Gimme Danger är, med tanke på dess objekt, en rätt så konventionell dokumentär, en odyssé som inte just bryr sig om alternativa infallsvinklar. Men furstligt underhållande är den. Jarmusch har verkligen grävt i arkiven och varvar risiga spelningar med töntiga undervisningsfilmer samt annat godis.

Krister Uggeldahl