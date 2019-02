Äldre kvinna i Karis bestulen på pengar i eget hem

Polisen uppmanar att inte släppa in obekanta människor i sin lägenhet.

Det var i tisdags vid 11-tiden som en äldre kvinna i centrum av Karis fick objudet besök av en för henne obekant kvinna som försökte sälja något.

Polisinrättningen i Västra Nyland skriver i ett pressmeddelande på torsdagen att kvinnan som bor i lägenheten inte ville släppa in den okända personen som trots det lyckades ta sig in.

Väl inne i bostaden lyckades den ovälkomna gästen stjäla en större summa kontanter. Tjuven hade också försökt ta sig in i en annan lägenhet i samma hus, dock utan att lyckas.

Polisen ber nu allmänheten om hjälp om iakttagelser av kvinnan och hennes medhjälpare.

– Vi vill också påminna att man inte ska släppa in okända personer. Ifall sådana lyckas ta sig in och man blir utsatt för ett brott ska man så fort som möjligt ringa nödnumret 112, säger kriminalkommissarie Mats Sjöholm i pressmeddelandet.

Händelsen utreds som grov stöld.

Polisen beskriver den misstänkta personen som rund till kroppsformen, cirka 170 centimeter lång och i åldern 40 till 50 år. Personen har mörkt hår och var vid tillfället klädd i mörk rock och mörka byxor. Hon pratade finska, men bröt på något annat språk.

Under tjänstetid kan man meddela iakttagelserna per telefon till numret 0295 436 011, utanför tjänstetid per e-post till adressen vihjeet.espoo@poliisi.fi. Om man har iakttagelser i realtid ska dessa anmälas till nödnumret 112.